A harmadik negyedben aztán úgy játszott a Blue Sharks, ahogy azt mindenki várta. A védekezés a korábbinál is szigorúbbá vált, a másik oldalon pedig gördülékenyen járt a labda, szép akciókat vezettek a nyíregyháziak, több kosarat is faulttal együtt szereztek meg. Bus Iván remekül irányított, Tarján Izsák jó volt a palánk alatt, Füzi Róbert is előrelépett, Nagy Simon pedig távolról talált be többször is. Azonban a 15 pontos előny sem volt elég, mert a negyedik játékrészben sokat javultak a tiszaújvárosi kulcsjátékosok, Gáspár Balázsék folyamatosan csökkentették a különbséget. Tizenhat másodperccel a vége előtt úgy tűnt, megvan a meccs a Cápáknak, csakhogy a vendégek dobtak egy gyors hármast, a hazaiak nem tudták játékba hozni a labdát alapvonalról, így megint a borsodiak támadhattak, amiből a remeklő Csák Bence újabb hármassal hosszabbításra mentette a meccset.

Az első hosszabbítás nagyját már Lekli József csapata irányította, itt a mieinknek kellett visszajönniük vesztes helyzetből, ami sikerült, és jöhetett a második ráadás. Joel Vaiangina is fontos kosarakat szerzett, majd Végső Bálint a negyedik hármasával négypontossá növelte a különbséget. Noha már kevesebb mint húsz másodperc volt hátra, nem nyugodhattunk meg. A vendégek meg is tettek mindent, hogy újra egyenlítsenek, ám már nem dobtak olyan jól, mint korábban, így a Nyíregyháza bejutott a legjobb nyolc közé.

Kosárlabda: Hepp-kupa, 4. kör

Hübner Nyíregyháza BS–Tiszaújváros 100–98 (18–16, 14–16, 24–10, 17–31, 13–13, 14–12) – kétszeri hosszabbítás után

Continental Aréna, v.: Balogh, Marton, Vaszi.

Nyíregyháza: Bus 13, Végső 12/12, Geiger, Vaiangina 7, Tarján 19. Csere: Völgyi 12/3, Glatz 6/6, Nagy 17/15, Füzi 14/3, Bonifert. Szakmai igazgató: Merim Mehmedovic.