Vasárnap délelőtt megkezdte idei utolsó edzőtáborozását a jövő tavasszal kezdődő Európa-bajnoki selejtező-sorozatra készülő magyar férfi futsalválogatott. Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány együttese egy hetet készül együtt, és az összetartás alatt két felkészülési mérkőzésen is pályára lép a budaörsi Aramis-csarnokban: csütörtökön (17.30) és szombaton (16.30) egyaránt a koszovói válogatott lesz az ellenfele.

Közösen készülnek a csapatok

Kedden aztán az U21-es futsalválogatott is csatlakozott az összetartáshoz – a két csapat a folytatásban közösen készül. Az U21-es gárda is két edzőmeccset játszik: szombaton (13.30) és vasárnap (15.00) is a szlovén válogatottat fogadja, szintén Budaörsön az Aramis-csarnokban.

Szerencsére ezúttal is érkeztek meghívók vármegyénk csapataihoz, a felnőtt keretben Hadházi Sándorra (Nyírbátori SC) és Bartha Balázsra (Nyírbátori SC), míg az U21-es gárdában Vincze Szabolcsra (Nyírbátori SC), Kovács Ádámra (A’Stúdió Futsal Nyíregyháza) és Kovács Gergőre (A’Stúdió Futsal Nyíregyháza) számítanak.

– Az év utolsó edzőtáborozása következik, egyúttal lassan belépünk a tétmérkőzések előtti felkészülés utolsó szakaszába, ezért alapvető elvárásom a csapat felé, hogy a fejlődési folyamat részeként újabb lépéssel közelebb kerüljünk ahhoz a teljesítményhez, amely a jövő évi Eb-selejtezőkön való eredményes játékhoz szükséges – mondta az MLSZ honlapján Sergio Mullor szövetségi kapitány.