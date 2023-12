Filep Sándor polgármester fővédnöksége mellett évek óta rendezik meg Vásárosnamény környékén az AKESZ-sorozat egyik kiemelt versenyét, amelyet a minap a Magyar Kerékpáros Szövetség a 2024-es idényre is bejegyzett. Az NyKSE, azaz a Nyíregyházi Kerékpárosok Sportegyesülete ugyanis immáron nyolcadik alkalommal kezdett neki a Tour de Vásárosnamény előkészületeinek.

Verseny a versenyben

– Az eddig megszokottakkal ellentétben jövőre egy hónappal később, július 20-án rendezzük meg a viadalt – kezdte érdeklődésünkre Solymosi János főszervező, egykori kerékpáros, az NyKSE elnöke. – A megmérettetés országosan is nagy elismerésnek örvend, hiszen az AKESZ, azaz a Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokság kilencedik fordulója, így a résztvevők az elért eredményeik függvényében fontos ranglista pontokkal gyarapodhatnak. Az előkészületek már most elkezdődtek, hiszen a kerékpársportban versenytől versenyig dolgozunk, így ahhoz, hogy minden a lehető leggördülékenyebben zajlódjon már ebben az időszakban is meg kell oldanunk bizonyos feladatokat.

Mindamellett, hogy a viadal a már említett AKESZ-sorozat kiemelt állomása, a vármegye bajnoki címeiről is dönt. A női és férfi elit, valamint a Master korcsoportokban a legjobb helyen célba érő Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei lakcímmel rendelkező kerekes ugyanis kiérdemli a vármegye bajnoka címet, illetve az ezzel együtt járó megkülönböztető trikót – hasonlóan a nagy körversenyekhez.