A Nyírbátori SC négy vereség után győzelmi kényszerben lépett pályára péntek este. Noha matematikailag még újabb vereséggel is maradt volna esély a felsőházi rájátszás kiharcolására, reálisan szinte lehetetlen helyzetbe került volna a csapat, ha kikap a PTE-PEAC-tól. A bátoriak feladatát nem könnyítette meg, hogy két eltiltott alapemberük, Szentes-Bíró Tamás és Hadházi Sándor ezen a meccsen sem léphetett pályára. Elek Gergő vezetőedző éppen ezért azt várta a csapatától, hogy mások lépjenek a válogatott hiányzók helyébe.

Ezen a mérkőzésen ez abszolút megvalósult! A Nyírbátor az első akciójából, tíz másodperc elteltével előnybe került Varga Dániel találatával, majd a negyedik percben Csoma Alpár fejezett be góllal egy hasonló akciót. A pécsiek hamar szépítettek, de ez sem rémítette meg a hazaiakat, Bartha Balázs újabb gólpassza és Csorvási Ádám találata után a 8. percben már 3–1 volt az állás.

Nem állt meg a Bátor, kíméletlenül kihasználta a PEAC védekezési hibáit, lényegében már az első félidőben eldöntötte a találkozót (5–2).

Csoma Alpárék a folytatásban is irányították a mérkőzést, kihagyott büntető és kapufák is belefértek, a Nyírbátor így is magabiztos győzelmet aratott (8–3).

Futsal: NB I., 16. forduló

Nyírbátori SC–PTE-PEAC 8–3 (5–2)

Nyírbátor, v.: Forgács, Szűcs (Szabó).

Nyírbátor: Dobi – Varga, Bartha, Sánta, Csorvási. Csere: Opre, Szabó, Orosz, Mizsei, Szucsányi, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

PTE: Molnár M. – Tóth, Koronics, Bartal, Vénosz. Csere: Wilkesz, Bálint, Molnár Cs., Pápai, Karamarkovics, Forró, Koller, Spánitz, Hajnal. Vezetőedző: Élő Tibor.

Gól: Varga (1., 38.), Csoma (4., 24.), Csorvási (8., 19.), Szabó (15.), Szucsányi (31.), illetve Tóth (6.), Bálint (16.), Bartal (29.).