Egy helyen változtatott a Csákvár ellen kiütéses győzelmet arató csapatán Tímár Krisztián a nyíregyháziak vezetőedzője a hétfői Kozármisleny elleni rangadóra, Tamás Olivér helyett Rjaskó Mihály kezdett, az eltiltását letöltő Baki Ákos pedig a kispadon kapott helyet.

A forduló rangadóján a Szpari ott folytatta, ahol az előző fordulóban abbahagyta. Alig telt el egy perc a mérkőzésből, amikor Ramos passza után Kovácsréti ívelte bal oldalról a kapu elé a labdát, a berobbanó Farkas pedig védőjét megelőzve az ötös sarkának közeléből a bal felső sarokba fejelt. A korai vezetés nem tette kényelmessé a a hazai együttest, ellenfelüket már a saját térfelükön agresszíven letámadták, a szerzett labdákból pedig helyzeteket alakítottak ki. Kovácsréti passzát Lékai a kapuból kilépve fülelte le, majd Géresi tekerésénél is résen volt. Egy-egy ellenakció végén aztán Aczél Zoltán együttese is megmutatta, hogy nem asszisztálni szeretne a Szpari győzelméhez, Vajda távoli lövése szállt a kapu fölé, aztán Kozics célzott pontatlanul. Ezek nem voltak komoly gólszerzési lehetőségek, mint ahogy szűk félóra elteltével Bor balról érkező beadása sem, a menteni igyekvő Gengeliczki azonban szerencsétlenül ért a labdában, Dala pedig tehetetlen volt. Némileg a semmiből egyenlített a Kozármisleny. Az újabb fordulatra pár percet kellett csak várni, a gólhelyzetben kilépő Géresit Beke lerántotta, amelyért piros lap járt. Ezt a Nyíregyháza azonnal ki is használta. Egy kapu elé ívelt szabadrúgást követően Gajág hátáról került Myke Ramos elé a labda, aki higgadtam a jobb alsó sarokba tekert. Újra hazai előnyt mutatott a balmazújvárosi eredményjelző tábla. A hideg, csípős időben tovább támadott a hazai csapat, többször azonban lesen állította meg a játékvezető az akciókat. A játékrész utolsó percébe aztán Nagy Dominik jó ütemben ugratta ki Myke Ramost, aki betört a büntetőterületre, majd önzetlenül passzolt Géresihez, aki hét méterről a kapuba lőtte a labdát. Így magabiztos kétgólos előnnyel vonulhatott öltözőbe a Szpari.

A második játékrész eseménytelen első negyedórája után növelte előnyét Tímár Krisztián csapata. Myke Ramos jobbról passzolt középre, a három perce pályán lévő Herjeczki Kristóf pedig a kapuba lőtt. Továbbra is gólratörően játszott Szpari, azonban előbb Kovácsréti, aztán Novák lehetősége maradt ki. Majd ismét Kovácsréti tüzelt, 14 méteres lövése után szögletre pattant a labda. Aztán Géresi lövését hárította előbb Lékai, majd Kovácsréti próbálkozásánál is mentett és Herjeczki lövése is centikkel szállt fölé. A sok kimaradt helyzet után aztán a hajrában aztán bal oldali szöglet után a megcsúsztatott labda Novák elé került, aki 5 méterről, ballal a bal alsóba gurított, feltéve ezzel teljesítményükre a koronát. Így féltávnál a Szpari áll a tabella élén.

Nyíregyháza Spartacus–Kozármisleny 5–1 (3–1)

Balmazújváros, 200 néző, v.:Antal Péter (Máyer Gábor, Király Zsolt).

Nyíregyháza: Dala – Rjaskó, Alaxai, Gengeliczki – Farkas B. (Gresó, 83.), Sigér, Kesztyűs, Kovácsréti – Géresi (Pataki, 83.), Ramos (Novák, 71.), Nagy D. (Herjeczki, 58.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Kozármisleny: Lékai – Beke, Gajág, Nagy E. (Tóth Z., 64.), Turi (Füredi, 64.) – Molnár, Kozics, Vajda (Schuszter, a szünetben), Kirchner – Bor (Nagy M., 64.), Horváth. (Hegedűs 70.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gól: Farkas (1.), Ramos (32.), Géresi (45.), Herjeczki (62.), Novák (84.), illetve Gengeliczki (28. – öngól)

Kiállítva: Beke P. (30.).