A Blue Sharks úgy várhatta az idei utolsó hazai mérkőzését, hogy a szezonban még nem nyert bajnoki meccset a Continental Arénában és kilenc meccse nyeretlen az NB I./B-ben, viszont erőt meríthetett a múlt csütörtöki, dupla hosszabbításban elért kupasikerből.

A nyíregyháziak az utóbbi időben rájuk jellemző módon remek védekezésekkel indítottak a DEAC U23 ellen, Végső Bálint, Sioeli „Joel” Vaiaingina és a később beálló Szobi Dániel is nagy mezőnymunkát végzett. Támadásban Bus Iván vette hátára a csapatot, amellett, hogy irányította társait, gyorsan eljutott nyolc pontig. Az első negyed végén inkább a Cápák lehettek csalódottak az eredmény miatt, mert jobb dobószázalékkal meggyőzőbb is lehetett volna az előnyünk. A hazaiaknak a második negyed elején Bonifert Bendegúz jó megmozdulásaira építve sikerült lassacskán ellépniük. A védekezésük továbbra is dicsérhető volt, majd amikor jött egy hullámvölgy Végső egymás után két bedobott hármassal mozdította el gárdáját a holtpontról.