Nehéz volt előre megjósolni, hogy a Hübner Nyíregyháza BS megmutatja-e az osztálykülönbséget a Zöld-csoportos Tiszaújváros elleni Hepp-kupa-mérkőzésen, vagy az önbizalom és az aktuális forma lesz nagyobb befolyással a csapatok szereplésére.

A csütörtöki meccs ennek a kettősségnek megfelelő fordulatokat hozott. Egállal véget ért első félidő után a Cápák védekezésben és támadásban is felülmúlták ellenfelüket, 15 ponttal is vezettek a harmadik negyedben, majd a negyedik etapnak 14 pontos előnnyel vágtak neki. A borsodiak folyamatosan zárkóztak, de 16 másodperccel a vége előtt úgy tűnt, a hatpontos különbséget már nem tudják ledolgozni. Aki így gondolta, tévedett, a vendégek két triplával kiharcolták a hosszabbítást. Hozzá kell tenni, a játékvezetők a két dobás között elég szigorúan és nem is biztos, hogy a szabályoknak megfelelően vették el a labdát a nyíregyházi csapattól.

A találkozó a második hosszabbítás végén dőlt el (100–98) és a Blue Sharks bejutott a legjobb nyolc közé. Noha sok hiba is megmutatkozott az 50 perces mérkőzésen, számos jó egyéni teljesítményt is láthattunk. Tarján Izsák 19 pont mellett jól lepattanózott, a meccset szinte végigjátszó Bus Iván pontokkal és gólpasszokkal dupla-duplát ért el, Nagy Simon öt triplát értékesített, az eddig kevés lehetőséget kapó Füzi Róbert kifejezetten jól játszott, Végső Bálint és Völgyi Marcell pedig fontos pillanatokban szerzett kosarakat.

Ez volt a Cápák harmadik hosszabbításos meccse a szezonban és először jöttek ki belőle győztesen.

A kupában tehát továbbmenetelhet Merim Mehmedovic együttese. A legjobb nyolc között csupán egy alsóbb osztályú gárda, a Dávid Kornél KA van ott, a Blue Sharks mellett a Jászberény, a PVSK, a MAFC, a Cegléd, a Vasas és a Fót küzdhet meg a négyes döntőbe jutásért.