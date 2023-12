Az előkelőnek mondható hatodik helyen zárta a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 2022-2023-as kiírását a Kemecse csapata. Mindezek ismeretében az aktuális szezonnak is azzal a céllal vágtak neki Sánta Tibor tanítványai, hogy stabil alakulatként hasonló eredményekért küzdjenek.

Ennek megfelelően jól is rajtoltak, első négy meccsüket megnyerték, viszont az őszi idény utolsó hat találkozójának egyikén sem sikerült három pontot szerezniük, két döntetlen mellett négyszer is kapituláltak.

Megborult a felépített rendszer

– Azzal a céllal vágtunk neki a szezonnak, hogy hasonló eredményekért küzdjünk, mint a tavalyi idényben – mondta el lapunk megkeresésére Sánta Tibor vezetőedző. – Szerettük volna a stabilitásra helyezni a hangsúlyt, mindamellett, hogy előrelépünk, az első néhány meccsen pedig úgy is tűnt, hogy ezt sikerül is megvalósítanunk. Viszont az őszi szezon közepén olyan dolgokkal kellett szembenéznünk, ami rajtunk kívülálló okokból történt, ez pedig megborította az addig felépített rendszert. Visszatekintve kalapot kell emelnem a játékosaim sportemberi magatartása előtt. Átvészeltük ezt az időszakot és már az hatalmas eredmény, hogy zökkenőmentesen lehoztuk ezt a félévet. A nehezén túl vagyunk, így most már előre tekinthetünk.

A mester kérdésünkre nem kívánt egyetlen mérkőzést sem kiemelni, ehelyett az elmúlt időszak egészét jellemezte pozitív, illetve negatív előjellel.

– Pozitívumként emelném ki azt, hogy a mérkőzéseink legalább 80%-án fölényben futballoztunk – folytatta a tréner. – Kontrolláltuk az összecsapásokat, ellenben éppen ez a negatívum is, hogy mindezek ellenére rengeteg pontot elhullajtottunk. A srácok már a jól megérdemelt pihenésüket töltik, készülnek az ünnepekre, regenerálódnak. Január 16-án kezdjük a felkészülést, de a Cipőraktár Kupát kihagyjuk, aminek az az oka, hogy a torna időbeosztása nem túl kedvező számunkra. Számos olyan játékosunk van, aki a hétvége nagy részét is munkával tölti, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy magunknak osztjuk be a felkészülési időszak programját. Talán lesz egy-két érkezőnk és távozónk, de túl nagy mozgást nem tervezünk a keretben, hiszen szeretnénk megbecsülni azokat, akik a nehéz időszakban is odatették magukat, érthető okokból velük tervezzük a folytatást. Hogy mivel lennénk elégedettek a szezon végén? Gyűjtsünk harminc pontot tavasszal, az azt hiszem, hogy a helyezési számtól függetlenül egy elfogadható eredményt kreálna.

A Kemecse tavaszi szezonja február 24-én a Kótaj elleni hazai mérkőzéssel kezdődik.

Kemecsei mutatók

Őszi végeredmény

10. hely 15 6 2 7 31-30 20

Hazai pályán

10. hely 7 3 1 3 13-8 10

Vendégként

7. hely 8 3 1 4 18-22 10

Házi góllövőlista. 5 gólos: Ádám Dénes. 4 gólos: Boda Balázs, Csáki Péter, Sógor Csaba. 2 gólos: Hadházi Dávid, Phrakonkham Ádám, Sándor Dávid, Törő Dominik. 1 gólos: Kovács Imre, Majoros Ádám, Szaffián Szabolcs.