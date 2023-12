A sportban sok esetben nehéz naptári évet értékelni, hiszen a legtöbben szezonokban gondolkodnak, mi mégis megkíséreltük, hogy a 2023-as esztendő összefoglalására kérjünk meg kiváló sportembereket.

A labdarúgás tipikusan olyan sportág, amiben szinte lehetetlen januártól decemberig vizsgálni egy évet, ám éppen emiatt érdekes is, hogy mennyi minden változhat két félév között. Mint ismert, a Nyíregyháza Spartacusnak idén tavasszal nagyot kellett küzdenie azért, hogy megőrizze NB II.-es tagságát, majd nyáron jelentősen átalakult a csapat, melynek eredményessége azonnal száznyolcvan fokos fordulatot vett, és egész ősszel csupán egyszer kapott ki, így a tabella élén telel. A két szezon között kevés közös pontot találunk, az egyikük Sigér Ákos, aki az előző idényben alapember volt, és a mostani sikerekből is kiveszi a részét.

– Mindkét félév mély nyomot hagyott bennem – ismerte el a középpályás. – Nem gondoltuk volna, hogy az év eleje ennyire rossz lesz, de valamelyest pozitívan zárult, mert végül bennmaradtunk. Ettől függetlenül az egész klubot, a stábot és a játékosokat is nagyon rosszul érintette, hogy a kiesés ellen kellett küzdenünk, nehéz is róla beszélni. Érdekes, hogy egy éven belül ennyit tud változni minden a csapaton belül.

Ahogy a csapat, úgy a játékosok egyénenként is jobban teljesítenek ebben a szezonban.

– Mindent beleadok, de ez így volt az előző idényben is – tette hozzá a 28 éves játékos. – A sikert könnyebb „meglovagolni”, hiszen jó csapatban könnyebb játszani, mint amikor gyengén szerepel az együttes, és azzal a nyomással kell futballozni, hogy minden hibának óriási súlya van. Most is felelősséggel kell játszanunk, de más a pozitív célért küzdeni, mint a negatív eredmény elkerüléséért. Sokat segítenek a szurkolók, akik mindenhova elkísérnek bennünket és szép számmal buzdítanak minket. Szeretném, hogy tavasszal megismételjük azt, amit ősszel véghez vittünk. Megéreztük a győzelem ízét, mindenki sikeréhes a csapatban, senki nem elégedett meg az eddigiekkel. Ez a kulcsa az egésznek. Úgy gondolkodunk: ha öt egyre nyerünk, akkor miért kaptunk egy gólt, de ha szép játékkal győzünk, akkor is lehetne még stabilabban kihasználni a helyzeteket... Nagyon jó mentalitás jellemzi a csapatot, remélem, ez így marad a folytatásban is!

Boros Bence a világbajnokságon is megmutathatta magát

Fotó: Derencsényi István

Boros Bencének inkább az év első fele marad emlékezetes, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum 100-as sprintere megnyerte az országos bajnokságot, megmérette magát az Európa Játékokon, majd a budapesti világbajnokságon is részt vehetett egyéniben és a váltóval is.

– Kicsit vegyes érzéseim vannak az évvel kapcsolatban – összegzett az atléta. – Megnyertem az országos bajnokságot, ami nagyon fontos volt nekem két év kihagyás után. Az volt a csúcs idén. Az ob után nem úgy alakultak a versenyek, ahogy szerettem volna. Fáradt voltam, talán leengedtem, de ez nem azt jelenti, hogy elengedtem volna a szezont, hiszen jött még a világbajnokság. Volt egy pici törés, amibe nem szeretnék még egyszer beleesni. Összességében azért pozitív volt az év. A csapat-Eb-n a négyszer százas váltóval terveztünk, ott futottam egyénit is, amivel viszont nem számoltunk, ezenkívül a váltóval kétszer versenyeztünk külföldön, ami mindig jó élmény, a világbajnokság pedig hab volt a tortán. A következő évben az Európa-bajnokság a legfőbb verseny, ami idén nagyon korán, már június első hetén elkezdődik.