Nincs mit szépíteni, a Fatum-Nyíregyháza nem a legjobb formáját futja az utóbbi időben. Tomás Varga együttese a bajnoki mérkőzésen kikapott sorrendben a Kaposvártól, az Újpesttől, a Vasastól, majd a MÁV Előrétől, de a Bukarest ellenében is kettős vereséggel búcsúzott a Challenge Kupától. Utoljára október végén nyertek, akkor a Szent Benedek Röplabda Akadémiát múlták felül, rá pár nappal pedig az NB I-es Veszprém vendégeként jutottak tovább a Magyar Kupában.

Ettől függetlenül Tóth Fruzsináék az esélyesek a sorozat negyeddöntőjének első mérkőzésén a DVTK ellen szombaton. Az újonc házigazdák sem lehetnek büszkék az eddigi teljesítményükre, a korábban Nyíregyházán is dolgozó Németh Szabolcs együttese úgy veszítette el mind a hét bajnoki mérkőzését, hogy még szettet sem nyertek. Gyökeres változást az sem hozott, hogy november végén megerősítették keretüket, Tatjana Prosvirin személyében center csatlakozott hozzájuk. Az orosz játékos, aki több szezont is Németországban töltött, nem váltotta meg a világot, a Kaposvár ellen öt, míg a MÁV Előre ellen nyolc pontot szerzett. Ettől függetlenül Németh Szabolcs bizakodó a jövőre nézve.

– Kialakult a teljes keret, amivel érzésem alapján az utolsó építőkocka is a helyére billent és ennek is köszönhetően megváltozott a csapat összképe is. Olyan csapatot akarok viszontlátni a pályán, ami méltó a DVTK címeres mezére és a közönség elismerésére. Ha ez megvan, az azt jelenti, hogy harcosan és lelkesen röplabdáztunk, ami idővel magával fogja hozni az eredményességet is – fogalmazott a szakember a csapat honlapján.

Mint ahogy fentebb írtuk, a Fatum-Nyíregyházának elég hosszúra nyúlt a sikertelen szériája.

– Tisztában vagyunk a helyzetünkkel, úgy vélem egy győzelem visszaállíthatja a csapatot a helyes útra. Nagyon sokat dolgoztunk, és dolgozunk is, mégis mindig került egy apró porszem a gépezetbe. Természetesen egy ilyen helyzetben nem a legjobb a hangulat, de a lányok nem csüggednek, mindenki maximálisan odateszi magát, ezért bizakodó vagyok a mérkőzéssel kapcsolatban – mondta Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza edzője, aki azt is hozzátette, hogy tudja, hogy ez más meccs lesz, mint a bajnoki amelyet, magabiztosan nyertek meg, mert itt nem lehet hibázni. Végül arról is szót ejtett, hogy a DVTK új igazolásával megváltozott a játékuk, de erre is felkészültek és megvan a válaszuk.