Több szempontból is kiemelt jelentőséggel bírhat a Nyírbátori SC debreceni vendégjátéka az élvonalbeli futsalbajnokság tizennyolcadik fordulójában. Egyrészt a két csapat között mindössze két pont a különbség, ami a felső házba kerülés szempontjából lehet meghatározó, másrészt pedig a nyírségiek vezetőedzője, Elek Gergő éppen a DEAC kispadját hagyta ott a Bátor kedvéért.

A fejlődésre helyezik a hangsúlyt

– Szépen lassan újra összeáll a keretünk, most már Bartha Balázs és Hadházi Sándor is bevethető, sajnos azonban Szentes Bíró Tamás még mindig eltiltott – kezdte a mérkőzés felvezetését lapunk megkeresésére Elek Gergő. – Ez persze nem túl jó, hiszen ezen a fontos ki-ki meccsen mindenkire nagy szükség lenne. Már a szezon előtt elmondtam, hogy ebben az idényben nem konkrét helyezést tűztünk ki magunk elé, hanem azt, hogy meghatározott keretek között fejlődjünk és előrelépjünk. Ebből a szempontból is meghatározó lehet ez a találkozó, hiszen a DEAC keretét kiváló képességű játékosok alkotják, viszont szervezettségben képesek vagyunk arra, hogy feléjük nőjünk. Nagy öröm számunkra, hogy Bartha és Hadházi újra lehetőséget kapott a válogatottban, mivel ez is a munkánk egyfajta elismerése. Jó mérkőzésre számítunk, ahol szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni.

Köztudott, hogy a DEAC pályájának a borítása szinte minden más csarnokétól eltér, így sok csapat megütötte már a bokáját a Debreceni Egyetem Sportarénájában annak okán, hogy ott egy kissé máshogy pattan a labda.

Hozzá kell szokni a borításhoz

– Ez egy nagyon fontos tényező, éppen ezért kerestünk és találtunk is egy olyan tornatermet, ahol ugyanilyen a boritás – tért ki erre az aspektusra a mester. – Két napot Nyírbogáton készültünk, ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a DEAC pályáján már az első percekben hozzászokjunk a talajhoz. Persze nem csak ez válhat az előnyünkre, mivel az ellenfél szinte valamennyi játékosa megfordult annak idején a kezeim alatt. Nagyon jól ismerem őket, így fel tudtunk készülni belőlük. A szeptember végi hazai találkozón ez egy hatalmas fór volt számunkra, ugye akkor sikerült is nyernünk ellenük. Azóta viszont nagyon sok idő eltelt, mindezek ellenére bizakodó vagyok, hogy ezúttal is két vállra tudjuk majd őket fektetni.

A mérkőzést december 21-én csütörtökön 18.30-tól játsszák.