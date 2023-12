Az előző szezonban bravúros hajrával hosszabbította meg vármegyei első osztályú tagságát az Ibrány, így ennek az idénynek is Kató István vezetésével vágtak neki. Az augusztus közepén indult pontvadászatban aztán alaposan beragadtak Kállai Gáborék, öt vereségük mellett, mindössze az újonc Nagykálló ellen nyertek, úgy hogy a győztes találatot a 93. percben szerezték meg. A gyenge szereplés Kató István állásába került, az egyesület vezetősége a váltás mellett döntött. A Mátészalka elleni bajnoki összecsapásra már a csapat két legrutinosabb tagja, Kiss Péter és Tóth Norbert készíti fel a gárdát. Vezetésükkel az addig megszerzett három pontjuk mellé még hetet gyűjtöttek és ezzel az utolsó előtti helyről várják a folytatást. Szereplésük hazai pályán még elfogadhatónak mondható, idegenben viszont a mezőnyben egyedüliként még pontot sem szereztek. A góllövéssel is hadilábon állnak, mindössze tízszer vették be ellenfeleik kapuját.

– A szezon nagyon rosszul indult számunkra, beragadtunk a rajtnál, amiből nem nagyon sikerült kimászni. Voltak mérkőzések, amelyen jó teljesítményt nyújtott a csapat, mégse sikerült eredményeseknek lennünk. Hazai teljesítményünk elfogadható volt, idegenben viszont sokszor kritikán aluli produkciót nyújtottunk. Ezen mindenképpen változtatnunk kell, ha szeretnénk ebben az osztályban maradni. Több mérkőzésen is jól játszottunk, de mégse sikerült a pontszerzés, mert buta hibákat követtünk el, vagy elpártolt tőlünk a szerencse. Nem szeretnénk beletörődni a szimpatikus vesztes szerepébe, tavasszal mindent meg fogunk tenni, annak érdekében, hogy bennmaradjunk az első osztályban. Hiszünk a srácokban, mert több van bennünk, mint amit a tabella mutat, de ezt nekik is el kell hinniük és kemény munkával, megfelelő akarattal és egyenletesebb teljesítménnyel úgy érzem elérhetjük célunkat – értékelte a mögöttük hagyott időszakot Kiss Péter játékos-edző.

Őszi végeredmény

15. hely 15 3 1 11 10-43 10

Hazai pályán

11. hely 7 3 1 3 6-10 10

Vendégként

16. hely 8 - - 8 4-33 0

Házi góllövőlista. 4 gólos: Kállai Gábor. 1 gólos: Ács Ádám, Bertók Dávid, Bészély Gergő, Lukács Bence, Molnár Zoltán, Nagy Dániel.