Az A'Stúdió Futsal Nyíregyháza remek formában várta az idei utolsó mérkőzését, amin nem más volt a célja, mint hogy a Magyar Futsal Akadémia ellen hatra növeljük a zsinórban megszerzett győzelmei számát.

A hazaiak ennek megfelelő hozzáállással kezdtek, az első pillanattól irányítottak és hajtottak a gólszerzésre. Nem is kellett sokat várni az első találatra, Dávid Richárd a harmadik percben betalált, nem sokkal utána pedig Gregory lőtte ki a jobb alsót. A nyíregyháziak a tizedik percben megúsztak egy veszélyes szituációt, de ha odafigyeltek, akkor nem kellett izgulniuk. A 12. percben Maneca szép akció végén növelte az előnyt és csapata ezt követően is folyamatosan helyzeteket dolgozott ki. A gólgyártás is folytatódott, a 15. percben a nagyon lelkesen játszó Lakatos László is a kapuba talált. A félidő utolsó öt percére kicsit leült a hazai játék, egy hibát kihasználva szépített az MFA, de még a szünet előtt újra felpörögtek a mieink, előbb Dávid Richárd lőtt kapufát, majd újabb szép akcióból Gregory duplázott. 5–1