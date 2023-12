A 2023-as naptári év utolsó előtti, pénteki mérkőzésén a hatodik helyezett Nyírbátor a harmadik Veszprémet fogadta a futsal NB I.-ben. Sajnos Elek Gergő csapata nem várta túl jó előjelekkel az összecsapást még akkor sem, ha Hadházi Sándor visszatérhetett, mivel Bartha Balázs és Szentes Bíró Tamás párosa továbbra sem volt bevethető.

Bekezdett a Veszprém

A bakonyi együttes kezdte aktívabban a találkozót, a meddő fölény pedig hamar góllá érett, a hetedik percben Fellembek mélységi passza az üresen maradt Dorogit találta meg, aki közelről nem is hibázta el a lehetőséget. A folytatásban is a vendégek akarata érvényesült, a tizenhatodik percben Tatai jobb oldali szöglete után egy nyírségi védőről éppen Ton elé pattant a labda, aki nagy erővel bombázott a rövid alsó sarokba. Kisvártatva Ton szerzett labdát a saját térfelén, s egy nagy sprint után önzetlenül a túloldalon érkező Gerencsérhez passzolt, kialakítva a 0–3-as félidei állást.

A nagyszünetet követően aktívabbá vált a haza egylet, alig telt el másfél perc, amikor Hadházi passzából Szabó talált be, megszerezve ezzel a szépítő gólt. Nem tartott azonban sokáig a Nyírbátor öröme, Ton ismét labdát csent, majd kétszer is kicselezte Dobit, megszerezve önmaga második gólját. Néhány perccel később Ábrahám szögletére Bencsik érkezett remek ütemben, megrúgva a Veszprém ötödik gólját, erre pedig Varga labdaszerzéséből Szabó válaszolt kettőre növelve a Bátor találatainak a számát. A végjátékhoz közeledve aztán Gavrilovics is feliratkozott a gólszerzők közé, az utolsó percben pedig Tatai kétszer is beköszönt, beállítva ezzel a 2–8-as végeredményt.

A Nyírbátor december 21-én az DEAC vendégeként búcsúzik az idei küzdelmektől, amely összecsapás kiemelten fontosnak ígérkezik, hiszen nem kizárt, hogy az a találkozó dönt arról, hogy a két csapat közül melyik kerül a felsőházba.

Futsal: NB I., 17. forduló

Nyírbátori SC–Veszprém 2–8 (0–3)

Nyírbátor, v.: Czene-Joó (Kiss, Strehó).

Nyírbátor: Dobi – Szabó S., Varga D., Sánta, Hadházi. Csere: Kása (kapus), Opre, Csorvási, Orosz, Szucsányi, Mizsei, Csoma. Vezetőedző: Elek Gergő.

Veszprém: Oswald – Tatai, Ton, Gavrilovics, Gerencsér. Csere: Spandler, Koncsol (kapusok), Dorogi, Ábrahám, Bencsik, Fellembek, Kiss M., Lux. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

Gól: Szabó S. (22.), Varga (27.), ill. Dorogi (6.), Ton (16., 23.), Gerencsér (16.), Bencsik (27.), Gavrilovics (38.), Tatai (40., 40.).

A bajnokság állása

1. Haladás 16 15 - 1 84-23 45

2. Nyíregyháza 18 11 2 5 84-51 35

3. Veszprém 16 11 2 3 72-37 35

4. Berettyóújfalu 16 10 3 3 59-27 33

5. Kecskemét 17 10 2 5 58-41 32

6. Nyírbátor 17 7 1 9 57-64 22

7. Újpest 17 6 3 8 54-65 21

8. Aramis 17 6 2 9 50-68 20

9. DEAC 17 5 5 7 48-46 20

10. Pécs 17 3 3 11 33-84 12

11. Maglód 17 3 2 12 36-77 11

12. MFA 17 1 1 15 30-82 4