Tiszakécskén vendégszerepelt a kosárlabda férfi NB II. Keleti-csoportjának hetedik, előrehozott fordulójában a NYÍKSE-Szegfű Bútor. Savic Brane csapata veretlenül, négy győzelemmel várta a mérkőzést az egyik legfőbb riválisával szemben, akit ráadásul egyszer már legyőzött ebben a kiírásban.

Két negyedet bírt a NYÍKSE

A szabolcsi egylet kezdte jobban a mérkőzést, elsősorban Verba Szabolcs és Skorcov Gergő kosarai révén, ám a második játékrészben kiegyenlített a hazai gárda. A nagyszünetet követően a Kécske legjobbja, Fehér Ádám olyannyira elkapta a fonalat, hogy 39 pontig (közte nyolc hárompontos) meg sem állt, így a harmadik felvonást 31–12-re, míg a záró tíz percet írd és mondd, 34–0-ra nyerte meg a vendéglátó.

Mivel a felek között a mérkőzés végére jelentős differencia alakult ki, így a Nyíregyháza szakmai stábja az utolsó negyedben a fiataloknak biztosított lehetőséget. Elkeseredésre azonban nincs ok, ugyanis most két hét pihenő vár a csapatra, amely így mentálisan felszívhatja magát a soron következő december 15-i összecsapására, amikor is Debrecenbe látogat.

Kosárlabda: NB II., Keleti-csoport, 7. forduló

Tiszakécske VSE–NYÍKSE-Szegfű Bútor 100–47 (15–24, 20–11, 31–12, 34–0)

Tiszakécske, Városi Csarnok, v.: Márkus, Czékmán.

NYÍKSE: Frank 2, Bíró 6, Balogh 4, Verba 12/9, Skorcov 12/3. Csere: Uduoise 4, Kovács 4, Kabongo 3/3, Földesi -, Mónus -, Karakó -. Vezetőedző: Savic Brane.