Az alapszakasz végeredményének szempontjából igazi rangadónak volt titulálható a Nyírbátor debreceni vendégjátéka. A DEAC három helynyi lemaradással várta az összecsapást, de mindössze két pontra a hatodik pozíciótól. A Nyírbátor lépéselőnyben volt a hajdúságiakkal szemben, így nekik talán még a döntetlen is jó eredmény lehetett volna, de egy esetleges győzelemmel egy üldözőt végképp lerázhatott volna magáról a szabolcsi egylet. Az őszi meccsen a Bátor örülhetett a végén, egy kiélezett találkozót követően, mindebből kiindulva pedig most is nagy csatára volt kilátás.

Mégsem lett rangadó

Persze az sem volt mellékes, hogy a két klubot több kapcsolódási pont kötötte össze. Siska Gergő és Faragó Lajos az előző idényben még a Nyírbátorban szerepelt, míg a nyírségi gárdát irányító Elek Gergő nyáron nyolc esztendő után intett búcsút a DEAC-nak. A szakember mellett Sánta Attila, Varga Dániel, Szentes-Bíró Tamás (ő eltiltás miatt ezúttal nem játszhatott) és Dobi Attila is erősítette korábban a Debrecent.

Kiválóan kezdtek a hazaiak, akik már a második percben megszerezték a vezetést: Vass Ottó remek passza után Nagy Bencének “csak” az üresen tátongó kapuba kellett továbbítania a játékszert. A negyedik minutumban Garcia labdaszerzését követően Alves iramodott meg, a vendégek közül senki sem tudta feltartóztatni őt, végül a brazil légiós nagyjából kilenc méterről bombázott a kapuba. Kicsit később Berecz Rafael előtt adódott nagy lehetőség, ám ebből nem született újabb gól. A játékrész derekán Harmati Tamással babrált ki Dobi Attila, így a félidőben maradt a 2-0.

Nem változott a játék képe

A pihenő után a nyírbátoriak egyből tesztelték Faragót, aki ezúttal sem jött zavarba. Nagyobb elánnal jött ki a második játékrészre a Bátor, próbálta csökkenteni a hátrányát, de sajnos gólt nem tudott szerezni. Aztán a 30. percben még kényelmesebbé vált a vendéglátó helyzete, ugyanis Garcia lőtte ki a bal alsó sarkot. A hajrában Elek Gergő gárdája elővette az öt a négy elleni felállást, ám ebből is a DEAC profitált, ugyanis a 38. percben Faragó Ádám vette be az üres kaput. Végül huszonhárom másodperccel a lefújás előtt Siska Gergő vitte be a kegyelemdöfést.

A két csapat így helyet cserélt a tabellán, de mivel eközben az Aramis is győzött (4–0-ra verte meg a Magyar Futsal Akadémiát), ennek okán a Budaőrs zárja az évet a még felsőházi rájátszást érő hatodik helyen.

Az alapszakaszból még négy forduló van hátra, január 12-e és február 12-e között a Nyírbátori SC három hazai – Magyar Futsal Akadémia, Haladás VSE és Maglódi TC –, valamint az Újpest elleni idegenbeli meccsen harcolhatja ki a legjobb hat közé kerülést.

Futsal: NB I., 18. forduló

DEAC–Nyírbátori SC 5–0 (2–0)

Debrecen, DESOK csarnok - Debreceni Egyetemi Sportaréna, v.: Kiss (Balla, Sántha).

DEAC: Faragó Á. – Berecz, Garcia, Alves, Tóth. Csere: Nyerges, Faragó L., Vass, Nagy, Harmati, Szatmári, Siska, Farkas. Győri. Edző: Tihanyi Csaba.

Nyírbátor: Dobi – Szabó, Sánta, Hadházi, Csorvási. Csere: Kása, Opre, Varga, Bartha, Orosz, Mizsei, Szucsányi, Csoma: Edző: Elek Gergő.

Gól: Nagy (2.), Alves (4.), Garcia (30.), Faragó (38.), Siska (40.).

A bajnokság állása

1. Haladás 16 15 - 1 84-23 45

2. Berettyóújfalu 17 11 3 3 64-30 36

3. Veszprém 16 11 2 3 72-37 35

4. Nyíregyháza 18 11 2 5 84-51 35

5. Kecskemét 18 11 2 5 63-42 35

6. Aramis 18 7 2 9 54-68 23

7. DEAC 18 6 5 7 53-46 23

8. Nyírbátor 18 7 1 10 57-69 22

9. Újpest 18 6 3 9 57-70 21

10. Pécs 17 3 3 11 33-84 12

11. Maglód 18 3 2 13 37-82 11

12. MFA 18 1 1 16 30-86 4