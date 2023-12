A Hübner Nyíregyháza BS nem akármilyen körülmények között aratott győzelmet a Hepp-kupában. A Cápák csütörtökön egy végletekig kiélezett meccsen, kétszeri hosszabbítás után 100–98-ra verték meg a Tiszaújvárost, ezzel bejutottak a kupasorozat legjobb nyolc csapata közé.

A szűk győzelem számos hibát megmutatott, ugyanakkor remek egyéni teljesítményeket is láttunk, és bízhatunk abban, hogy a sikerélmény végre átszakítja a gátat és mentálisan olyan löketet ad a játékosoknak, amire lehet építeni a bajnokságban is.

A Blue Sharksra ugyanis az NB I/B-ben is nagyon ráfér a javítás. A nyíregyháziak sorozatban kilenc mérkőzést veszítettek el, melyek közül voltak szoros összecsapások és olyanok, amiken topcsapatokat is megszorongattak. Csütörtökön már az is bebizonyosodott, hogy az együttes nemcsak megteremti az egylabdás meccs lehetőségét, hanem képes megnyerni is azt.

A bajnoki folytatás már hétfőn következik (17 órakor). A vendég DEAC U23 idáig három mérkőzést nyert meg, de rendkívül tehetséges játékosokkal rendelkezik. A keret nagyja az A csoportos csapatban is játszik, közülük Ságodi Róbert, Hőgye Patrik és Neuwirth Bence ott is alapember. Ságodi kiemelkedik a csapatból, 17.2 pontot, 6.4 lepattanót, 1.9 szerzett labdát és 5.8 gólpasszt átlagol, ebben a szezonban volt már 33 és 35 pontos mérkőzése is a Piros-csoportban.

Tehetséges ellenfél ide vagy oda, ezen a meccsen is az lesz a legfontosabb, hogy a Blue Sharks mennyi ideig tud kiegyensúlyozottan teljesíteni. Ha csak az elmúlt két hét legjobb periódusait összeadjuk, az bőven elég a hőn áhított győzelemhez.