Az Újpest elleni, könnyűnek semmiféleképpen sem ígérkező mérkőzéssel búcsúztatja a 2023-as évet a Kisvárda Master Good. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhetedik fordulójában a tabella utolsó helyén álló rétközi egylet a tizedik helyezett, győzni utoljára október közepén tudó, lila-fehér gárdát fogadja. A felek céljai azonosak, mindketten szeretnék sikerrel feledtetni az óévet.

A fővárosiak több mint öt éve, a két csapat első mérkőzésén nyertek egyedül a Várkertben, ennek ellenére az örökmérleg minimálisan az Újpest javára billen el, köszönhetően annak, hogy hazai pályán a lilák is rendre győzelmet aratnak ebben a párharcban.

Három pontot szereznének

– Ugyanúgy készültünk ahogy eddig, győzni szeretnénk – mondta el a mérkőzés felvezetéseként a Kisvárda középpályása, Ötvös Bence. – Sajnos a múlt heti Diósgyőr elleni meccs nem éppen úgy sikerült, mint ahogyan azt terveztük. Mindenféleképpen javítani szeretnénk, ezáltal pedig szépen zárni az évet. Összességében nem lesz túl pozitív az őszi idény vége, hiszen a tabella utolsó helyén telelünk, de sokat jelentene most egy győzelem. A jelenelgi helyzetünket tekintve nem egy, hanem három pontra van szükségünk. Ami a mi oldalunkra billentheti el a mérleg nyelvét az az, hogy ebben a bajnokságban senki sem mehet biztosra, bárki megverhet bárkit. Nem szabad arra hagyatkoznunk, hogy nincs jó formában az Újpest, mivel gyors játékot játszik, így nagyon észnél kell lennünk. Amennyiben sikerül lehoznunk kapott gól nélkül a találkozót, akkor nagy valószínűséggel nyerni is tudunk, bízva abban, hogy gólt szerzünk.

Sérültekből nincs hiány

Sajnos sérültekből továbbra sincs kevés, Kovács Marcell mellett a legutóbbi összecsapáson Raul Stefan is kényszerből kért cserét, ám ez nem befolyásolhatja a keret mélységét.

– Nehéz ellenfél érkezik a Várkerti Stadionba, de mi most nem az Újpest formájával, hanem saját magunkkal foglalkozunk – folytatta a Kisvárda Master Good vezetőedzője, Feczkó Tamás. – Fontos, hogy győzelemmel zárhassuk ezt az évet, egyúttal ezzel örömet szerezve a szurkolóinknak. A lila-fehérek játékosai valóban nagyon gyorsak, veszélyes kontrákat vezetnek, így a védekezés stabilitását fenn kell tudnunk tartani. A naptári év utolsó fordulójában már nem a taktika meg a stratégia, mint inkább az akarati tényező dönthet.

Agresszív játékot vár a tréner

– Muszáj, hogy agresszivitásban és küzdeni tudásban is az ellenfelünk fölé kerüljünk. Sajnos lassan a fiatalokból is kifogyunk, Kovács Marcell után a DVTK ellen Stefan Raul is kényszerből kért cserét. Mindezek ellenére is erős összeállításban tudunk majd pályára lépni, akik pedig ott lesznek, azok mindent meg is fognak tenni annak érdekében, hogy győztesen hozzuk le ezt a mérkőzést – zárta gondolatait a tréner.

A mérkőzést szombaton 15 órától rendezik.

Labdarúgás: NB I., 17. forduló

Kisvárda Master Good–Újpest FC, Várkerti Stadion, vasárnap 15.00.

További mérkőzések

Szombat

Fehérvár–Paks 12.30

DVTK–MTK 17.30

Vasárnap

Kecskemét–DVSC 13.30

Ferencváros-ZTE 16.00

Puskás Akadémia–Mezőkövesd 18.00