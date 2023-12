A jelenleginél sokkal jobb kezdésben bízó csapatok csatája hat-hét perces csúszással kezdődött, az extra idő lehetőséget adott a játékosoknak, hogy csiszoljanak a dobóformájukon. A csapatok be is lőtték a gyűrűt, az első negyed végén a Blue Sharks 6/8 bedobott hármasnál járt, míg a hazaiak 4/4-et értek el távolról. Ami a Cápákat illeti, Tarján Izsák kiválóan kezdte a mérkőzést, csakúgy mint Bus Iván, de az első percekben Szobi Dániel is bepörkölt két triplát. Ellépni ugyanakkor nem tudtak a vendégek, mert kezdetben a korábbi válogatott Csorvási Milánnal gyűlt meg a bajuk, majd Csaba Györggyel nem tudtak mit kezdeni. A negyed Bus hármasával zárult, amivel tíz perc után vezettek a nyíregyháziak.

Innentől viszont a ceglédiekről szólt a meccs. Velkey János elképesztő formában dobott, de társainak sem kellett szégyenkezni, a CKE a mérkőzés egy pontján 10-ből 10 bedobott hármassal tizennégy ponttal ellépett. A Hübner elöl is megállt, szinte csak Tarján és Bus tudott pontokat szerezni.

A második félidő elején is Bus és Tarján vitte hátán a csapatát. A Blue Sharks sokáig nem tudott jelentősen közelebb jönni, a harmadik negyed második felében azonban Geiger Bálint jó lendületet hozott, nagy része volt abban, hogy a mieink 16 pontos hátrányból visszajöttek nyolcra. A negyedik etapra fordulva tehát volt még esély, ráadásul Végső Bálint és Glatz Soma egy-egy kosara után már csak öt volt a hátrány és több mint hét perc maradt a zárkózásra. A Cegléd azonban megrázta magát, másfél perc múlva már újra tizenegy volt közte. Olykor még felcsillant a remény, de a Cápák a végén megint szétestek védekezésben, ezzel sorozatban a kilencedik bajnoki meccsüket veszítették el.

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport

CKE–Hübner Nyíregyháza BS 97–85 (28–29, 29–14, 16–22, 24–20)

Cegléd, v.: Menyhárt, Pécsi, Szőts.

CKE: Herendic 2, Dragasevic 13/6, Kertész 3/3, Csaba 31/9, Csorvási 13. Csere: Velkey 20/12, Horváth Á. 4, Berkics 2, Zsók, Horváth M. 9/9. Vezetőedző: Sértő Ádám.

Nyíregyháza: Szobi 12/6, Végső 6/6, Bus 20/9, Vaiangina 3/3, Tarján 27/6. Csere: Völgyi 4, Glatz 2, Bonifert 2, Nagy, Geiger 9/3. Szakmai igazgató: Merim Mehmedovic.