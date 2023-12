Kétarcú félszezonon van túl a Kisvárda NB II.-es gárdája. A nyáron elhagyta az együttest Türk Ferenc, helyét Simon András vette át a kispadon, ez a személycsere azonban nem okozott nagy változást, hiszen András régóta a csapat kapusa, nála jobban kevesen ismerik a játékosokat. Jól is kapták el a rajtot, a vármegyei rivális Tiszavasvári otthonából egy utolsó pillanatos góllal elhozták a két pontot.

A Nyírbátor elleni verség papírformának mondható, bravúrnak számít viszont a Hajdúnánás, valamint a Hajdúböszörmény elleni győzelem, mint ahogy az akkor még lendületben lévő Balmazújváros felülmúlása is. Fontos két pontot veszítettek viszont az év utolsó mérkőzésén a DEAC ellen. Ezzel a vereséggel ugyanis a hetedik helyről várják a folytatást. Szoros azonban az állás, a harmadik helyen álló Hajdúnánástól mindössze egy pont választja el őket.

– Maradt bennem egy kis hiányérzet. A szezon elején kiegyeztem volna a jelenlegi pontszámunkkal, de utólag hiányolok legalább négy pontot. Nagyon szoros a mezőny, ezt bizonyítja az is, hogy ha az utolsó mérkőzésünk győzelemmel zárul, a 3. helyen várjuk a folytatást. Bizakodó vagyok, ami a bennmaradást illeti. Remélem a sérült játékosaink felépülnek és tavasszal, ha nem is a felsőházban, de simán hozzuk a kötelezőt. Fiataljaink bebizonyították, hogy helyük van a felnőtt csapatban, számomra ez sokat jelent, mert azt mutatja, hogy az utánpótlásra lehet építkezni. Gratulálok a csapatnak, a munkát folytatjuk tovább – értékelt Simon András, a Kisvárda játékos-edzője.

– Sikerekben gazdag nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek!

A Kisvárda február 17-én, a Hajdúböszörmény vendégeként folytatja az alapszakaszt, majd a Balmazújvárost fogadja, március 2-án pedig Hajdúszoboszlón zárja a bajnokság első szakaszát.

Kisvárdai számok

Összesített

7. hely 11 5 - 6 267-298 10

Hazai pályán

6 3 - 3 145-153 6

Vendégként

5 2 - 3 122-145 4

Házi góllövőlista. 74 gólos: Király Nándor. 38 gólos: Bottka Ádám. 25 gólos: Czeglédi Bence. 21 gólos: Vass Gábor. 19 gólos: Gyebnár Zsolt. 16 gólos: Petykó Tamás. 14 gólos: Revák László, Ruzsinszki Benjámin. 12 gólos: Bod Bence. 11 gólos: Csendes Ádám. 8 gólos: Kertész Bence. 6 gólos: Kovács Ákos. 3 gólos: Hostisóczki Tamás. 2 gólos: Nagy Gergő, Jenei Miklós. 1 gólos: Csatlós Sándor, Kovács László.