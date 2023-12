Az Aqua Sport Egyesület ebben az évben is megszervezte karácsonyi adománygyűjtő akcióját. A szeretetcsomagokat a TUTOR Alapítvány segítségével juttatják el a rászoruló családokhoz.

– Amikor 2004-ben útjára indult az egyesületünk, nekünk is megvolt a háttértámogatásunk, családok, barátok segítettek. Éppen ezért az Aqua SE is úgy gondolja, hogy mindenféleképpen jót kell cselekednie, támogatnunk kell egy olyan alapítványt, amely segíti a hátrányos helyzetű családokat. Ruházattal, eszközökkel, bármi olyannal, amit ők nem engedhetnek meg maguknak. Még ha kicsiben is, de fontosnak éreztük, hogy segítsünk, ezért szerveztük meg az adománygyűjtő akciónkat, amely idén is sikerrel zárult – mondta el Szakács Roland, az Aqua SE elnöke hozzátéve, hogy elsősorban tisztítószerek, tanszerek, gyerekjátékok, gyerekruházat és tartós élelmiszer került a csomagokba.

Az elmúlt két hét során rengeteg adományt sikerült összegyűjteni, melynek átadására pénteken került sor.

– Nagy öröm számunkra, hogy az Aqua SE idén is minket választott. Azt gondolom, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben még inkább fontos, hogy törődjünk egymással, illetve a hátrányos helyzetű emberekkel. Azokon a településeken, ahol mi dolgozunk kifejezetten hátrányos helyzetű emberek élnek, a sportegyesület pedig szolidaritást vállalt velük, ez számunkra nagyon-nagyon fontos, kifejezhetetlenül hálásak vagyunk, hogy a bizalmukba fogadtak bennünket. Alapvetően egy jelenléti típusú, felzárkóztató jellegű munkát végzünk, ami azt jelenti, hogy lényegében minden egyes családdal kapcsolatban állunk. Az egyik legfontosabb része a programunknak, hogy ismerjük ezen közösségek belső működését, tudjuk azt, hogy akár személy szerint kinek mire van szüksége, és ennek megfelelően tudunk komplex módon segíteni – fogalmazott Fodor Éva, a TUTOR Alapítvány elnöke.

A TUTOR Alapítvány öt településen dolgozik a vármegyében, ahol minden nap terepi munkát végeznek, családokkal foglalkoznak, iskolai, óvodai fejlesztéseket végeznek, házakat tesznek élhetőbbé, közösséget építenek. Véleményük szerint csak így érdemes dolgozni, és csak így lehet valódi eredményeket elérni. Nem messziről szemlélődve, hanem testközelből tapasztalva mindazt, amivel a kistelepüléseken, falvakban élő családok küzdenek.