Az elmúlt évek rengeteg edzőváltást és rossz eredményeket hoztak, az előző idény mindkét szempontból mélypont volt. Gyakran elhangzik, hogy ilyen előzményekkel nem vonzó egy klub a játékosoknak, így bizonyára edzőnek sem „életbiztosítás” ide szerződni. Nem érezte kockázatosnak elvállalni a nyíregyházi munkát?

Természetesen én is tisztában voltam a közelmúlt eseményeivel. Nem félrebeszélve, kockázatosnak tűnt elvállalni a munkát, de éreztem az ambíciót Fekete Tivadar sportigazgatón, majd megismerkedtem a klub elnökével, Révész Bálinttal is, akivel szintén megvolt a kölcsönös szimpátia. Mindketten nagy hatást tettek rám. Ők is jobban megismerték az én mentalitásomat, hozzáállásomat, Tivadar azért is keresett meg, mert szerette volna, ha ezt behozom a csapat életébe. Azonosultam azokkal a tervekkel, amiket felvázoltak, éreztem magamban az önbizalmat és a tudást, hogy képes vagyok a Szparit elmozdítani a holtpontról.

Már akkor gondolta, hogy fél év alatt ekkorát változhat a csapat eredményessége?

Azt nem gondoltam, hogy fél év után már vezetni fogjuk a bajnokságot, méghozzá ennyire magabiztos szerepléssel és a harmadikhoz képest viszonylag masszív pontelőnnyel. Abban viszont biztos voltam, hogy lesz eredménye annak a következetes és szervezett munkának, amit én és a stábom képvisel. Az előző keretből is minőségi játékosok maradtak itt, akiket igazoltunk, mind meghatározóak és jó mentalitással bírnak. Úgy éreztem, hogy az ő tudásukkal és az én szakmaiságommal ez egy erős, akár a célok felett teljesítő csapat lehet. Célként eleinte azt határozta meg a klub, hogy stabil élcsapattá váljunk, vagyis nagyjából az első öt-hat csapat közé tartozzunk és lerakjunk egy olyan alapot, amire lehet majd építeni. Ez jól sikerült. Öröm ránézni a tabellára, de tudni kell, hogy emögött nagyon kemény munka áll.

Noha már a szezon előtt is érezte, hogy a csapat képes jó eredményekre, érte pozitív meglepetés?

Amikor egy új edző megérkezik a csapathoz, az a legfontosabb, hogy milyen gyorsan tudja átadni a mentalitását, a labdarúgásról alkotott filozófiáját. Kérdés, hogy ez hogyan idomul a csapathoz, a játékosok egyéniségéhez, milyen gyorsan áll össze ez a kettő, az edző milyen hamar tudja elfogadtatni magát az új közeggel. Kellemes meglepetés volt, hogy ez nagyon gyorsan kialakult, a csapat és a stáb azonnal egymásra talált. Éreztem, hogy nagyon nehéz időszakon vannak túl azok a játékosok, akik itt voltak az előző idényben. Bántotta őket, hogy így alakult, kicsit önbizalom hiányosak voltak, de éreztem bennük, hogy többet akarnak és nem engedik, hogy még egyszer megtörténjen az, ami az elmúlt szezonban. Olyan elánnal vetették bele magukat a munkába, ami optimizmusra adott okot. Az új játékosok kiválasztásánál is az egyik legfontosabb szempont volt, hogy olyan futballisták kerüljenek a Szparihoz, akik nem elsősorban a nagy pénz miatt jönnek ide, hanem inkább a szakmai munka és a lehetőség vonzza őket. Az motiválja őket, hogy egy nagy múltú klubnál jól felépített munkát végezhetnek. Egy olyan klubnál, amely most úgy tűnik, hogy mélyen van, de innen biztosan felfelé fog elindulni és részesei akarnak lenni a felemelkedésnek. Ilyen mentalitású játékosokat kerestünk, egyik új igazolás sem volt mellényúlás, beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Nagyon jó csapat alakult ki villámgyorsan.

Térjünk rá a mérkőzésekre! A csapat az első fordulóban győzelmet aratott, majd háromszor döntetlent játszott, ami – mint utóbb kiderült – a legrosszabb időszak volt a szezonban. Pedig a Szpari akkor sem játszott rosszul, azért lehet hiányérzete az embernek, mert úgy érződött, hogy megnyerhette volna azokat a meccseket is. Ezek a pontvesztések a szezon elejének betudhatóak?

Én is úgy látom, hogy nekünk álltak azok a mérkőzések. Nagyon telhetetlennek tűnik, hogy ezt mondom, de a Haladás elleni mérkőzésünk és a Honvéd-meccs is „agyonnyert” találkozó volt. Ott még talán nem voltunk olyan edzettségi állapotban, mert a felkészülés elején nagyon mélyről indultunk. Ha nagyon odavágunk a csapatnak, akkor a keret fele kihullik sérülés miatt, esetleg nem jól időzítjük a formát és még fáradtak lesznek az elején. Úgy voltam vele, ha azt akarjuk, hogy egészségesek és frissek maradjanak a játékosok, nem biztos, hogy a nyári felkészülés alatt el tudjuk végezni azt a munkát, amit szeretnék. Lassabb úton kezdtünk el haladni. Talán az elején nem voltunk még százszázalékos állapotban, de már akkor is képesek voltunk irányítani a mérkőzéseket. Akkor még nem állt rendelkezésre az az erő, amit később több meccsen is megmutattunk, amikor az utolsó negyed órában mindenki képes volt kicsikarni magából valami pluszt. A felkészülés végeztével sem álltunk le az edzésekkel, próbáltunk mindig jól felkészülni, odafigyeltünk arra, hogy hétvégére friss legyen a csapat, de a hét elején meglegyen a fejlesztő munka. A szezon elején nüanszok hiányoztak a győzelmekhez. Összességében elégedettek lehetünk azzal, ahogy később beérett a csapatjáték.

A Honvéd elleni mérkőzés már megmutatta, hogy erős a csapat, számomra mégis a három döntetlen utáni, ETO elleni siker volt az, amin a gárda igazán letette a névjegyét és megmutatta, hogy a Szparival igenis számolni kell ebben a bajnokságban.

Abszolút értékmérő volt a Győr elleni mérkőzés, ott megmutathattuk, hogy a legerősebbnek tartott csapatot is képesek vagyunk legyőzni. Ott valóban „megérkeztünk” a bajnokságba, az a találkozó okot adott arra, hogy azt gondoljuk, mi az élmezőnyhöz tartozunk. Annak a mérkőzésnek más szempontból is nagy jelentősége volt. Az első hazai meccsünket megnyertük a Siófok ellen, majd utána szépen játszottunk, egyre jobb formába lendültünk, mégis zsinórban háromszor döntetlent értünk el. Ezek után mentünk bele az egyik legnagyobb rangadóba, amin eldőlhetett, hogy merre indul el a csapat, mert három döntetlen után egy vereség nem olyan jó kezdés, mint amikor azt mondod, hogy öt meccs után is veretlen az együttes, sőt, a bajnokság egyik legerősebb csapatát is megverte. Az a győzelem nagy önbizalmat adott, jó formába lendültünk és hosszú veretlenségi sorozatot építettünk.

Melyik mérkőzésre emlékszik vissza a legszívesebben?

A Győr ellenit ide kell venni, mert az nagyon érzelemdús és fontos mérkőzés volt, de különböző okok miatt a gyirmótit és a csákvárit is mondom. A csapatunk Gyirmóton nagyon sáros pályán, nehéz körülmények között nagy szívről és hitről tett tanúbizonyságot. Ellenfelünk edzőváltás után nagyon jó formában volt, szerintem sokan feladták volna 2–0 után, de a stáb és a csapat is extrán elhitte, hogy vissza tudunk jönni a mérkőzésbe. A második félidőben odaszögeztük a Gyirmótot a kapujához, nem mindennapi, hogy egy csapat idegenben, kettő nullás hátrányból négy gólt szerezve nyer. Az a győzelem nagyon közel áll a szívemhez és az én mentalitásomhoz. Csákváron már beköszöntött a hideg, mínusz egy fok volt, a fél pálya havas maradt. Rengeteg visszaköszönt abból, amire készültünk. Működött a letámadásunk, góléhes volt a csapat, kapuskirúgásból indítva, nyolc passz után úgy szereztünk gólt, hogy az ellenfél labdához sem ért. Ezeket mind gyakoroljuk és egy edzőnek nagyon jól esik, ha visszalátja a pályán azt, amire készült a csapat. Lélektanilag a győrihez hasonló volt a Vasas utáni Ajka-mérkőzés. Mini hullámvölgyben voltunk, mert ugyan nem játszottunk rosszul a Vasas ellen, sajnos a hazaiaknak pontrúgásból eredményesek voltak, emberhátrányba kerültünk és kikaptunk három nullára. Éreztük, hogy vízválasztó lehet, hogyan jövünk ki ebből. Volt egy nagyobb értekezletünk, rávilágítottunk az addigi erősségeinkre, hangsúlyoztuk, nagyon fontos, hogy most lefelé indulunk-e el, vagy bebizonyítjuk, hogy csak egy kisiklás volt Budapesten és továbbra is az élbolyban van a helyünk. Fontos volt tehát az Ajka elleni meccs, amin ráadásul vezetést szerzett az életéért küzdő ellenfél, de bennünk volt a minden áron győzni akarás és fordítottunk. Ezek a mérkőzések közel állnak a szívemhez, lélektanilag és szakmailag is nagyon értékes győzelmek voltak.

Holtversenyben a Spartacus szerezte idáig a legtöbb gólt az NB II.-ben, ami már önmagában dicsértet érdemel, az külön megsüvegelendő, hogy a 42 találatból 22 a mérkőzések utolsó fél órájában született. Minek köszönhető, hogy ilyen eredményes a csapat a hajrában?

Mindig azt kérem a csapattól, hogy mi akarjuk jobban a győzelmet, és hogy ráerőltessük az akaratunkat az ellenfélre. Mindig pontos visszajelzést adunk a játékosoknak a saját teljesítményükről, mérjük a futóadataikat, taktikailag is a lehető legjobban felkészítjük őket és nemcsak taktikai, hanem mentális elvárások is vannak a játékosok felé. Hiszünk abban, hogy a győzni akarás kialakul bennük is és ráéreznek, mekkora előny ez. Ahogy említettem korábban, a felkészülés után hétről hétre emeltük nekik a szintet, próbáltuk minél jobb állapotban tartani a csapatot. Kiváló fizikai mutatókat értek el a játékosok, ha valaki jó erőben van, akkor a mérkőzés végén is rá tud tenni egy lapáttal. Amikor az ellenfél már picit elkezdett fáradni, mi még tudtuk tartani a tempónkat, talán ennek köszönhető, hogy ilyen sok gólt szereztünk a hajrában.

Ilyen eredményes félév után nehéz tavasz várhat a csapatra. Egyrészt a játékosoknak már azzal a nyomással kell megküzdeniük, hogy a szurkolók feljutást várnak tőlük, másrészt talán alakítani is kell a játékon, mert a mezőny nagy része várhatóan beáll védekezni és csak az lesz a célja, hogy ne kapjon ki a Szparitól.

Én is úgy gondolom, hogy lesznek olyan ellenfelek, amelyek beállnak védekezni, de azért van jó pár erős csapat, amelyekkel ki-ki mérkőzést játszhatunk. Nem lehet lesarkítani, hogy csak ezt, vagy azt kell gyakorolnunk, összességében szeretném, ha a csapatjátékunk továbbra is fejlődne. Egy mérkőzésen készülünk valamivel, de készül az ellenfél is, meg kell oldani azokat a problémákat, amiket a másik csapat támaszt irányunkba. Ha éppen egy betömörülő védekezésről beszélünk, akkor azt is tudják a játékosok, mit kell ellene csinálni. Problémát okozhat a pálya is. A Kozármisleny ellen is már jeges pályán játszottunk, olyankor nem tudod a saját játékodat játszani, nem lehet hátulról építkezni, de ehhez alkalmazkodva is megpróbáltuk az ellenfélre erőltetni az akaratunkat. Tavasszal is igyekszünk mindenre felkészülni, de elsősorban mindig az adott ellenfélre készülünk. Nem is akarok előretekinteni májusra, jelenleg arra kell koncentrálnunk, hogy jó felkészülést végezzünk el, jó formába kerüljünk, megint elkapjuk az időzítést erőnlétben is és fenntartsuk azt a koncentrációt, ami eddig is sikerre vezetett minket. Szeretnénk a nyitányon legyőzni a Tiszakécskét, mert a jó rajt mindent meghatároz, majd utána mérkőzésről mérkőzésre haladunk előre és remélhetőleg gyűjtögetjük a három pontokat.

Labdarúgás: NB II., tabella

1. Nyíregyháza 18 13 4 1 42-15 43

2. ETO FC Győr 17 12 2 3 37-21 38

3. Szeged 18 8 9 1 21-13 33

4. Vasas 17 9 5 3 42-19 32

5. Kozármisleny 17 9 4 4 34-21 31

6. PMFC 18 6 7 5 7-10 25

7. Csákvár 18 6 5 7 20-24 23

8. Gyirmót 17 5 8 4 23-22 23

9. Kazincbarcika 18 5 8 5 20-21 23

10. Budafok 17 6 4 7 18-20 22

11. Bp. Honvéd 18 5 7 6 20-22 22

12. Soroksár 17 5 6 6 17-18 21

13. Haladás 17 4 7 6 22-27 19

14. BVSC-Zugló 17 4 5 8 12-23 17

15. Tiszakécske 17 3 7 7 17-21 16

16. Siófok 18 3 4 11 14-34 13

17. Ajka 17 3 2 12 10-22 11

18. Mosonmagyaróvár 18 2 4 12 15-38 10