A Nyírbátori SC még éppen jókor szakította meg a nyeretlenségi sorozatát, a PTE-PEAC elleni 8–3-as sikerrel ugyanis továbbra is esélye van a felsőház kiharcolására, mi több, jelenleg épp a hatodik helyen áll.

– Azt vártam, hogy a rutinos játékosaink nagyobb felelősséget vállaljanak az eltiltottak hiányában, ami megvalósult: Csoma Alpár és Varga Dániel két-két gólt szerzett, Sánta János nagyon jól játszott, Orosz Dani is vállára vette a csapatot, de a fiatalok is jó teljesítményt nyújtottak – tekintett vissza az előző bajnokira Elek Gergő vezetőedző. – Azt kértem, hogy minél több futsalelemet használjunk, mert a PEAC játékosai ugyan jó képességűek, de futsalban még nem tartanak ott, ahol mi. Ez is megvalósult, azt alkalmaztuk, amit az elmúlt hónapokban gyakoroltunk.

Pénteken már jóval nehezebb feladat vár a bátoriakra, ugyanis a Veszprém érkezik (18.30). A bakonyiak második helyen állnak, de a felsőházért folytatott küzdelemben minden bravúrpontra szükség van.

– A Veszprém egészen más kávéház, mint a Pécs, folyamatosan dobogós helyen áll – ismerte el a tréner. – Tatai József és Everton, valamint a kapuban Spandler Mátyás nagyon kiemelkedő a csapatukban és az egész mezőnyben. Az a kulcs, hogy a két említett mezőnyjátékost hogyan fogjuk meg. A szezon eleje óta a fejlődést tatom szem előtt, ez egy újabb szintlépés lehet. Nem lesz teljes a keretünk, mert ugyan Hadházi Sándor visszatér, Bartha Balázs viszont eltiltott. Újra nagyobb felelősséget kell vállalni a játékosoknak, most már egy sokkal jobb csapat ellen. Ez nem biztos, hogy mindig megmutatkozik gólokban. A Pécs ellen volt jó tíz percünk, ami alatt három gólt szereztünk, ezúttal lehet, hogy egy gólt sem eredményez a hasonlóan jó időszak. Ha brusztolós mérkőzés lesz, abban is előrébb kell lépnünk és újra azt a szintet hozni, amit a bajnokság első harmadában. Remélem, nem leszünk megilletődöttek és hazai közönség előtt szoros mérkőzést játszunk a Veszprémmel!

Tabella

1. Haladás 15 14 - 1 81-21 42

2. Veszprém 15 10 2 3 64-35 32

3. Nyíregyháza 17 10 2 5 76-48 32

4. Kecskemét 16 10 2 4 56-38 32

5. Berettyóújfalu 15 9 3 3 52-25 30

6. Nyírbátor 16 7 1 8 55-56 22

7. Újpest 16 6 2 8 52-63 20

8. DEAC 16 5 5 6 45-42 20

9. Aramis 16 5 2 9 46-65 17

10. Maglód 16 3 2 11 34-70 11

11. PTE-PEAC 16 3 2 11 31-82 11

12. MFA 16 1 1 14 27-74 4