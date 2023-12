Vasárnap délelőtt, Budapesten a Kőér utcai uszodában győztek az AQUA SE Nyíregyháza országos vízilabda csapatai. A nyíregyházi gárdáknak a budapesti Polo Academy SC volt az ellenfele a 10. fordulóban. A gyermek (U14) és serdülő (U16) csapat mérkőzésén magabiztos AQUA siker született. Mind a kettő csapat uralta a mérkőzését, előbbi 15-3-ra utóbbi pedig 21-6-ra nyerte meg az összecsapását. Az ifjúsági (U18) csapat nagyot küzdött és egy szoros mérkőzésen maradt alul a hazaiakkal szemben.

– Esélyesként érkeztünk erre a mérkőzésre. Magabiztos, határozott játékot kérve a meccs előtt, látszott, hogy ezúttal nem fognak könnyelműsködni a fiúk. A meccs pontosan úgy zajlott, ahogy szerettük volna, stabilan védekeztünk, jó volt a kapusteljesítmény, jó százalékkal (57%) lőttük be a helyzeteinket. Fontos volt az is, hogy az ellenfél leggólerősebb játékosát, az erre a feladatra kijelölt játékosok szinte hibátlanul fogták - mindössze egy gólt szerzett, azt is szabaddobásból. Gratulálok a csapatnak az összeszedett, fegyelmezett és eredményes játékhoz! Vasárnap hazai medencében erős ellenfelet, a tabella harmadik helyén álló Legrand Szentes csapatát fogadjuk. Nem mi vagyunk az esélyesek, de jó mérkőzésre számítok – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője

– A serdülők mondhatni hozták a kötelezőt, ezzel bebiztosították az 5. helyüket a tabellán az alapszakaszban. Esélyünk van a 4. helyre is, azonban ez nem csak rajtunk múlik az utolsó alapszakasz fordulójában. Az ifjúsági csapat nagyot küzdött a mérkőzésen, gyakran egy-egy ítélettel szemben is. Le a kalappal a srácok előtt, büszke vagyok mindenkire, mert mindent megtettünk a győzelemért – mondta Hatvani Péter a serdülő és ifjúsági csapat edzője

Eredmények

Gyermek: Polo Academy SC – AQUA SE Nyíregyháza 3 – 15 (0-4, 1-4, 2-4, 0-3)

Gólok: Tégel Á. 4, Himics P. 3, Maczkó M. 3, Tilki D. 2, Simon D., Kusnyér Á., Jávor E.

Serdülő: Polo Academy SC – AQUA SE Nyíregyháza 6 – 21 (1-6, 2-4, 0-3, 3-8)

Gólok: Simon D. 4, Dorogi L. 3, Tilki D. 3, Székely Á. 2, Tilistyák B. 2, Koi G., Virág Bo., Kóth Á., Varga S., Himics P.

Ifjúsági: Polo Academy SC – AQUA SE Nyíregyháza 6– 5 (2-1, 1-3, 2-0, 1-1)

Gólok: Pelle L. 4, Radóczi B.