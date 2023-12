Számos jó eredményt értek el a Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői 2023-ban. Az budapesti atlétikai világbajnokságon a rekordlétszámú 63 fős magyar küldöttségbe a szabolcsi vármegyeszékhely adta a legtöbb sportolót a vidéki egyesületek közül. Több mint 1400 sportoló, bajnoki címek, EB és VB részvételek, sikeres évet zárt a Nyíregyházi Sportcentrum.

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték karácsonyi ünnepségüket az utánpótlás sportolók számára. Amelynek meg is adták a módját, a műsorvezető Puskás Peti volt, az összegyűlt több ezer fiatal megcsodálhatta Nagy Jonathan illuzionista varázslatos mutatványait. Mellettük fellépett a korosztály egyik kedvenc előadója, Bruno X Spacc, valamint a Hang-Szín Tanoda és az Y2K közös produkciójának tapsolhattak a jelenlévők.

- Karácsonyi évzáróval zárjuk az esztendőt, ahol értékeljük az évet, és már a következő év tervezése is folyamatban van. Fontos az is, hogy ne menjünk el a örömök, sikerek mellett, az esetleges kudarcokat, nehézségeket meg elemezzük, és tegyünk meg mindent, hogy a jövőben azok ne ismétlődjenek meg. Az önkormányzat az elmúlt 10 évben kiemelt infrastruktúra fejlesztést hajtott végre Nyíregyházán, és vannak olyan szakembereink, edzőink akik tudtak és remélem tudnak is majd olyan versenyzőket nevelni, akikre nemcsak Nyíregyháza, hanem az ország is büszke lehet – mondta Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

fotó: Kohut Árpád

Az év legnagyobb eseménye, a budapesti rendezésű Atlétikai Világbajnokság volt, ahol a Sportcentrum öt versenyzője vehetett részt.

– Olyan élményekben lehetett részük, ami páratlan, és ami nagyon nehezen megismételhető itt Magyarország határain belül, de sportszakmailag biztos vagyok benne, hogy léptek annyit előre, hogy hogy ez hatással legyen a következő évre is. De nem csak az a fontos, hogy a most pályán lévő top atléták mit profitáltak az atlétikai világbajnokságból, hanem talán az is, hogy sok fiatal választja rendszeres elfoglaltságnak a sportot – mondta Dr. Baji Balázs a Nemzeti Sportügynökség Zrt. sportszakmai és sportstratégiai vezérigazgató helyettese.

2024 olimpiai év, így kiemelten fontos a magyar sportolók számára. A Sportcentrumból többen is esélyesek arra, hogy ott legyenek Párizsban.