A Hepp-kupában aratott fontos győzelem után végre a bajnokságban is megvolt az áttörés: a Hübner Nyíregyháza BS megszakította kilencmeccses nyeretlenségi sorozatát az NB I./B-ben. A Cápák úgy győzték le a DEAC U23-as gárdáját (76–63), hogy összesen 39 percen át vezettek, míg a debreceniek egyszer sem voltak előnyben.

A Blue Sharks még így is utolsó helyen áll a bajnokságban, ám ezen a mérkőzésen végre kijött a csapatból az, amit eddig mindenki csak gondolt, vagyis erősebb ez a társaság annál, mint amit eddig mutatott.

– Ezen a meccsen mi diktáltuk a tempót, vezettünk, tudtuk, hogy mit kell játszanunk, nem voltak nagy hullámvölgyeink – értékelt a nyíregyháziakat irányító Merim Mehmedovic. – Talán először érezhette azt a csapat az elejétől a végéig, hogy mi nyerjük a mérkőzést. Ezt kell folytatnunk! A Debrecen nagyon tehetséges, magas, jól képzett csapat, de sikerült megállítani a dobójátékosait, mert a srácok betartották a taktikai utasításokat. Ebben az évben még egy nagy csata vár ránk Budapesten, de a játékosaim fizikailag jól bírják a terhelést. Lassan minden nehézséget leküzdünk, amit a felkészülés óta magunkkal hoztunk. Januárban két hazai mérkőzéssel kezdünk, ha most egy jó sorozatot építenénk, akkor sínen lennénk.

Hasonlóan vélekedett a nyíregyháziak csapatkapitánya, Bus Iván is. Az irányító idáig is jól teljesített, hétfőn szerencsére győzelmet is ért a remek játéka. A DEAC ellen ő töltötte a legtöbb időt a pályán, 35 perc alatt a mezőnyből és a büntetővonalról is hibátlanul célozva 12 pontig jutott, mellette 6 lepattanót és 4 gólpasszt jegyzett, valamint kiharcolt 7 személyi hibát.

– Végig úgy éreztem, hogy nem kaphatunk ki – mondta el Bus Iván. – Talán most mutattuk meg először, hogy komplett csapat vagyunk, elöl és hátul is jól teljesítettünk. Sajnos a végére leengedtünk, kiestünk a ritmusból, de ez a meccs biztató a jövőre nézve. Remélem, hogy az elmúlt két győzelem nagy lendületet ad a folytatásra. Minden sikerélményre nagy szükségünk van ebben a helyzetben, pláne azért, mert most jön egy olyan periódusa a szezonnak, amiből ha jól jönnék ki, akkor már arról beszélhetnénk, hogyan verekedhetjük be magunkat a nyolc közé. Ez még odébb van, sokat kell dolgoznunk addig is.

A Blue Sharks vasárnap a TF-Budapest vendégeként zárja az évet, rövid pihenő után pedig január ötödikén kezd bele egy remélhetőleg több sikert hozó új esztendőbe.