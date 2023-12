Mozgalmas napokon van túl a női extraligában szereplő NAC Nyíregyháza együttese. A mögöttünk hagyott hétvégén folytatódtak a küzdelmek a női Extraligában, az élvonal csapatai ezúttal Nagykanizsán találkoztak, hogy szombaton és vasárnap lejátsszák a bajnokság alapszakaszának soron következő mérkőzéseit. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz a nyíregyházi együttes is, Dorogi János csapata két találkozón állt asztalhoz. Előtte azonban még pénteken Budapesten pótolta a 6. fordulóban elmaradt mérkőzését az Erdért ellen.

– A magyar bajnoki ezüstérmes ellen nem mi voltunk az esélyesek. A válogatottak sorát felvonultató budapesti együttes Nagyváradi Mercédesz leigazolásával tovább erősödött. Rendkívül erős csapatuk van, ennek ellenére Laskai Írisz legyőzte Balogh Ágnes Kírát és az előbb említett Nagyváradi Mercédeszt is nagy csatára késztette – tekintett vissza Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Sok pihenő nem jutott a csapatnak, a Budapesten töltött éjszaka után szombaton délelőtt már Nagykanizsán volt jelenésük, ahol a helyi élvonalbeli csapat ellen játszották első mérkőzésüket.

– A jó erőkből álló hazaiak összes játékosa magyar-szerb kettős állampolgár. Szorosabb végeredmény is kialakulhatott volna, mert Laskai Írisz két sima egyéni győzelme mellett, Tarsoly Zsófia és a párosunk is nagyon kiélezett mérkőzésen kapott ki – mondta Dorogi János.

Délután a Soltvadkert volt a mieink ellenfele.

– Szintén erős gárda, amelyet többek közötta román ifjúsági válogatott Ungvári Evelin is erősít. Ellen már 2:0-ra vezetett Írisz és meccslabdája is volt, ellenfele azonban megfordította mérkőzést. Ez rá is nyomta a bélyegét a folytatásra.

A csapat ezzel befejezte idei szereplést. A bajnokság téli pihenőre vonul, a csapatok legközelebb január harmadik hétvégéjén állnak asztalhoz a Marczibányi téri Ormai-csarnokban, hogy lejátsszák az alapszakasz utolsó három fordulóját. A NAC Nyíregyháza ezen a tömbösített hétvégén a Pécs, a DAK-DEAC mellett a Statisztikával méri össze tudását.