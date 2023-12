Hétvégén az év utolsó mérkőzéseit játszották az NB II D-csoportjában. Vármegyei csapataink szereplését nem sok siker kísérte. A Mátészalka odahaza, míg az Újfehértó-KSZSE és a Vitka SE idegenben szenvedett vereséget. A téi szünetet követően a csapatok februárban játsszák le az alapszakasz utolsó három mérkőzését.

NB II., D-csoport, 11. forduló

Ungvár–Újfehértó-KSZSE 49–25 (22–11)

Hajdúnánás, 11 néző, v.: Jakab, Kónya. Újfehértó-KSZSE: Torkos – Filek 1, Szabó F. 5, Gáspár 7/2, Ferenci 4, Papp 2, Lengyel. Csere: Hruska 1, Bernát 2, Páll 1, Barta, Szalka, Galsai. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 4, illetve 2 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 2/2.

Kelemen Gréta: – Három meghatározó játékosunk nélkül tisztes helytállást kértem a csapattól, amely részben sikerült is. A hetedik percen megsérült a kapusunk, így Barta Barbara állt be, aki hősiesen állta a kárpátaljaiak bombáit.

Mátészalka–Hajdúböszörmény 33–35 (14–16)

Mátészalka, 100 néző, v.: Harsányi, Magyar. Mátészalka: Szórádi – Prokob R. 2, Durbák 1, Csépke 7/3, Deme B. 6 Prokob D. 3, Ábri 3. Csere: Lőrincz (kapus), Lengyel, Bodó 3, Bordás 2, Czakó B. 2/1, Simon 4, Bákonyi. Edző: Drabik Péter. Kiállítások: 10, illetve 12 perc. Hétméteresek: 7/6, illetve 3/3.

Drabik Péter: – Annyira jók lettünk az év végére, hogy saját magunkat is meg tudtuk verni. Kezünkben volt a mérkőzés, de a rengeteg eladott labda megbosszulta magát. Nagyon sajnálom.

Vitka SE–Miskolc 24–31 (15–16)

Kisvárda, 20 néző, v.: Gulybán, Juhász. Vitka SE: Farkas – Kónya 3, Repák D. 7/1, Rózsa 3, Vass, Repák V. 3/2, Haraszti 3. Csere: Kovács (kapus), Lakatos 3, Birta 1, Veres 1, Balogh, Békés. Edző: Németh Tibor. Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 6/6.

Németh Tibor: – A jobb erőkből álló vendégek megérdemelten szerezték meg a két pontot.

További eredmény: DVSC U21–Eszterházy U21 31–32 (13–16).

A bajnokság állása