Az év utolsó mérkőzésén a Debrecent fogadta a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata szombaton. A találkozó egyértelmű esélyese a Bajnokok Ligájában is megvillanó vendégek voltak, ennek nyomatékot is adtak a találkozó elején. Hámori Konszuéla góljára ugyan még válaszolt Mihara Ajano, utána azonban öt debreceni gól következett, így Józsa Krisztiánnak már a hatodik percben ki kellett kérnie első idejét. Bár nem volt durva a találkozó, a játékvezetői páros a 11. percben már hatodik kétperces büntetését osztotta ki. Ezek elsősorban a hazaiakat sújtották, ennek ellenére Karnik Szabina kettős emberhátrányban passzív jelzésnél kétszer is betalált. Remekül tartotta magát a Kisvárda jó nevű ellenfelével szemben. A bírói felfogás továbbra sem változott, könnyű síppal szórták ki a játékosokat, a Kisvárda majdnem háromszor annyit volt emberhátrányban, mint Szilágyi Zoltán együttese. Természetesen éltek is ezzel a helyzettel és egyre jobban elhúztak a nagyot küzdő hazaiaktól. A félidő legnagyobb különbségét szinte a dudaszó pillanatában állította be Vámos Petra. A szünetre hétgólos Kisvárda hátránnyal vonultak a felek.

Fordulás után jól kapta el a fonalat a hazaiak kapusa, Mátéfi Dalma, sorra védte a Debrecen lövéseit. Ezt azonban nem tudta kihasználni a Kisvárda, mert elöl pontatlanul támadtak, sorra adták el a labdákat és pontatlanul céloztak. A játékrész hetedik percében Hámori góljával megvolt a közte tíz, ezt a maroknyi, ám annál lelkesebb Debrecen drukkerek nem is hagytak szó nélkül. Ezután könnyedén szerezte góljait a Loki, míg a hazaiak továbbra sem jeleskedtek a gólszerzésben. Szűk negyedórával a vége előtt Töpfner góljával már kétszer annyi találatnál járta a Loki, mint a Kovalcsik Biankáék. Utolsó rohamra indultak Mérai Majáék, zsinórban lőtt öt góllal csökkentették a különbséget, megszerezte első kisvárdai gólját a hónapban igazolt beálló Ivana Djatevszka is. A végére azonban így maradt tíz gólos különbség a vendégek javára.

Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 23–33 (11–18)

Kisvárda, 650 néző, v.: Bócz, Wiedemann.

Kisvárda: Torda – Gém, Szabó L., Karnik 3/1, Juhász G. 5, Mérai 2, Ajano 2. Csere: Mátéfi (kapus), Makó, Kovalcsik B. 2/1, Novak 1, Akijama 2, Djatevszka 1, Bucsi 3/2, Siska 2. Edző: Józsa Krisztián.

Debrecen: Gabriel – Grosch 5, Hámori 5, Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi 1, Kácsor 5, Petrus 1. Csere: Bartulovics (kapus), Planéta 3, Töpfner 6/4, Jovovics 2, Hornyák, Haggerty, Johansson 1, Csamagó 1, Vámos M. Edző: Szilágyi Zoltán.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 1-1. 11. p.: 4-6, 18. p.: 8-11. 23. p.: 8-15. 30. p.: 11-18. 37. p.: 12-22. 47. p.: 14-28. 51. p.: 18-28. 58. p.: 22-32.

Kiállítások: 18, illetve 12 perc. Hétméteresek: 7/4, illetve 4/4.

Mesterszemmel

Józsa Krisztián: – Nem kezdtük jól a meccset, de volt tartásunk és talpra álltunk, majd Karnik Szabina sérülése után összezuhantunk. A második félidőben a támadásban elkövetett hibáink után az ellenfél könnyű gólokat szerzett, ezáltal nagy különbség alakult ki.

Szilágyi Zoltán: – Mindig speciális helyzet az ilyen hosszú szünet utáni újrakezdés, a mérkőzés színvonalára ez rá is nyomta a bélyegét. A védekezéssel elégedett vagyok, kellő számú lerohanásgólt tudtunk szerezni, és az első félidő végére el is döntöttük a két pont sorsát. A hullámvölgyek ellenére magabiztos győzelmet arattunk. Bízunk benne, hogy Karnik Szabina sérülése nem komoly.