Sérülésekkel teli, viszontagságos őszön van túl az Újfehértó-KSZSE. Kelemen Gréta csapata kilenc veresége mellett mindössze két győzelmet szerzett eddig és ezzel a hetedik helyről várják a folytatást. Első sikerükre a hatodik fordulóig kellett várni, akkor hazai pályán egy góllal győzték le az Eszterházy U21-es alakulatát. Két fordulóval később, szintén minimális különbséggel Mátészalkáról hozták el a két pontot.

– A felkészülésünk jól sikerült, a teszt mérkőzések eredményesek voltak. Azonban a szezont már az első mérkőzésen beárnyékolta egy súlyos sérülés. Újonnan igazolt játékosunk keresztszalag szakadást szenvedett, Katona Beát elveszítettük a folytatásra – kezdte értékelést Kelemen Gréta, az Újfehértó KSZSE edzője. – Ezt megelőzte másik új játékosunk, Szabó Flóra bokatörése, aki akkor hat hétre kidőlt. Ezzel amit felépítettünk augusztusban romba is dőlt. Nem volt olyan mérkőzés, amelyen teljes kerettel tudtunk volna kiállni, Papp Andi is csak az utolsó két mérkőzésre tért vissza. Időközben Gergely Petra és Torkos Hanna is megsérült, mindkettőjükre térdműtét vár és számukra is véget ért a szezon. Nagyon nehéz féléven vagyunk túl, így nem tudtuk megvalósítani terveinket. Szerettünk volna versenyben maradni a felsőházi rájátszásért, de ez nem sikerült. Nem adjuk azonban fel, küzdünk tovább, hogy a következő kiírásra is megőrizzük NB II.-es tagságunkat. Bízom a csapatomban és próbálunk új játékosokat is keresni, mivel kapus nélkül maradtunk, tovább két belső poszton szereplő játékosomat is elveszítettem a szezonra. Pótlásukról gondoskodnunk kell – zárta Kelemen Gréta.

A téli pihenőt követően az Újfehértó-KSZSE január első hetében, heti 4-5 edzéssel kezdi meg felkészülését a februári folytatásra.

Fehértói számok

Összesített

7. hely 11 2 - 9 280-394 4

Hazai pályán

5 1 - 4 128-162 2

Vendégként

6 1 - 5 152-232 2

Házi góllövőlista. 75 gólos: Pál Izabella. 37 gólos: Gyuró Ágnes, Gáspár Dóra. 20 gólos: Szabó Flóra, Lengyel Boglárka. 14 gólos: Filek Kornélia, Szabó Zsófia. 13 gólos: Hruska Zsófia. 11 gólos: Bernáth Lia. 10 gólos: Ferenci Dorina. 6 gólos: Galsai Dorka. 5 gólos: Katona Beáta, Szalka Melinda. 4 gólos: Papp Andrea. 3 gólos: Gergely Petre, Barta Nikolett. 2 gólos: Páll Evelin. 1 gólos: Torkos Hanna.