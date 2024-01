A vendégek az első percekben nem tudták megfogni az egykori válogatott centert, Csorvási Milánt, az ő vezetésével korán elléptek a hazaiak (11–2). Időkérés után Bonifert Bendegúz bevágott egy hármast, rögtön utána Végső Bálint is betalált távolról, picivel később ő dobott még egy triplát és Tarján Izsák is beköszönt kintről. Közben Carlbe Ervin szedegette a támadólepattanókat és lassacskán a csapat védekezése is javult. A Cápáknak sikerült visszajönniük, ám a negyed vége felé hiába volt jó a támadójátékuk, nem értékesítették a helyzeteiket.

A Blue Sharks a második negyed elején többször hibázott védekezésben, megint mínusz kilencről kellett zárkóznia, amit meg is tett Glatz Soma, Tarján Izsák és Völgyi Marcell kosaraival. Fordítani azonban nem sikerült, ráadásul rossz ütemben beütött szabálytalanságokkal sok büntetőhöz juttatott az ellenfél. A játékrészben dobópárbaj alakult ki, amiből a nyíregyháziak jöttek ki rosszabbul. A játék képe ekkor nem volt rossz, de egyértelmű volt, hogy a védekezésen mindenképp javítani kellett.

Sajnos nem így alakult, a Cápák megint rosszul kezdtek, a Cegléd Csaba György és Velkey János vezetésével átrohant a vendégeken. Bonifert kosaraival még tíz pontra feljöttek a mieink, hiába. A CKE a bajnoki meccshez hasonlóan hihetetlenül dobott, jellemző módon még az utolsó másodperces hármas is bement palánkról. Az utolsó negyedben már nem voltak kérdések, a Nyíregyháza vereséggel kiesett a Hepp-kupából.

Kosárlabda: Hepp-kupa, negyeddöntő

Ceglédi KE–Hübner Nyíregyháza BS 98–78 (24–18, 26–25, 31–15, 17–20)

Cegléd, v.: Nyilas, Varga, Borgula.

Cegléd: Herendic 8, Kertész 3/3, Dragasevic 10/6, Csaba 21/9, Csorvási 16. Csere: Horváth M. 4/3, Velkey 25/21, Zsók 10/3, Fodor 1. Vezetőedző: Sértő Ádám.

Nyíregyháza: Bus 3, Végső 9/9, Ervin 5/3, Bonifert 8/3, Tarján 11/3. Csere: Nagy 9/6, Völgyi 13, Glatz 6/6, Geiger 3, Szobi 3, Füzi 8/6, Vaskó. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.