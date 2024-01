A Blue Sharks nem is kezdhetett volna jobban. Az első támadásból Bonifert Bendegúz bedobott egy hármast, Végső Bálint és Tarján Izsák is gyorsan feliratkozott a pontdobók közé, majd vendég időkérés után Ervin faulttal együtt ziccerezett, a büntetővel már 10–0 volt az állás. A hazaiak védekezésére sem lehetett panasz, ám idővel akadoztak a támadások, hiába játszották ki a helyzeteket, közeli dobásokat hibáztak, ezt kihasználva zárkózott a Budafok.

A vendégeknél az első meccshez hasonlóan Kevin Swanson volt nagyon ponterős, a második negyedben csatlakozott hozzá Tursics Krisztián, aki jóformán mindenhonnan betalált, az ő vezetésével fordult a meccs. Szerencsére még időben összeszedték magukat a mieink, a második negyed utolsó perceiben Völgyi Marcell vette hátára a csapatát.

A második félidő is jól indult, hiszen Tarján a sokadik támadólepattanóját besegítette a gyűrűbe, szép akcióból pedig Végső dobott triplát, ami után azonnal időt kért a Budafok. Ez, és az egy másodpercen belül kiosztott három technikai (2-1 arányban) sem törte meg a Blue Sharks lendületét, Tarján és Bus Iván kosarával már tizenkettő volt közte. Továbbra is jól védekeztek a Cápák, Nagy Simonnak hátul is elöl is voltak remek momentumai.

A negyedik játékrész elején újra rákapcsolt a Nyíregyháza, az egyre jobb formába lendőlő Bus hármasával ellépett tizenöttel, a komolyabb zárkózási kísérletet pedig Tarján szakította meg egy távoli kosárral. Az utolsó percekhez tíz pontos előnnyel közeledett a hazai csapat, amit hellyel-közzel megtartott, a hajrában már nem kellett izgulni.

A Blue Sharks fontos győzelemmel kezdte meg az évet, annyit bánhat, hogy az egymás elleni tízpontos különbséget nem tudta ledolgozni. Remélhetőleg, ennek nem lesz jelentősége az alapszakasz végén.

NB I/B Piros-csoport, 14. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Budafok 78–69 (23–22, 19–17, 21–13, 15–17)

Continental Aréna, v.: Sörlei, Bács, Nagy.

Nyíregyháza: Bus 14/3, Végső 7/3, Ervin 5, Bonifert 6/3, Tarján 21/9. Csere: Völgyi 13/3, Nagy 10/6, Szobi 2, Glatz. Vezetőedző: Merim Mehmedovic

Budafok: Tursics 17/6, Horváth 3/3, Siklós 2, Swanson 16/3, Varga 10. Csere: Moravcsik 1, Piukovics 5/3, Szántó 6, Lucey 9/3. Vezetőedző: Károly Máté.

Kipontozódott: Völgyi (38.), Bonifert (40.).