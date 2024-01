A legutóbbi négy bajnoki mérkőzéséből hármat megnyerő Hübner Nyíregyháza BS jó úton jár afelé, hogy a középmezőny tagja legyen. A Cápák úgy állnak az utolsó előtti pozícióban, hogy az NB I./B Piros-csoportjának 16. fordulója előtt csupán hat győzelme van például a hetedik MEAFC-nak is. A Blue Sharks újabb győzelemmel további csapatokat előzhet meg hétvégén, amire meg is van az esély a sereghajtó Salgótarján otthonában.

A Nógrád vármegyeiek az eddigi három sikerükből az egyiket épp Nyíregyházán aratták még októberben (82–84), majd a Hepp-kupában visszavágtak a Cápák (74–60). Utóbbi találkozót november elején játszották, azóta mindkét oldalon volt változás: a mieinknél Carlbe Ervin érkezett, a tarjániaknál pedig az előző fordulóban 19 ponttal mutatkozott be a hármas-négyes poszton bevethető amerikai, William Douglas.

– A Salgótarján a legutóbbi, TF elleni meccsén már egészen máshogyan játszott, köszönhetően annak, hogy jött egy amerikai légiós, aki tipikus amerikai stílusban játszik, agresszív, sokat egy-egyezik – mondta el a nyíregyháziakat irányító Merim Mehmedovic. – Vele nem olyan statikus a játékuk, gyorsan hoznak döntést támadásban, illetve elővették az egész pályás letámadást. A Salgótarján is azért küzd, hogy ne szakadjon le a többi csapattól. Arra készülhetnek, hogy lefutnak minket, de nekünk kell még gyorsabbnak és még akaratosabbnak lenni.

– Ha nyugodtan akarjuk befejezni a bajnokságot, akkor fantasztikus fizikai állapotba kell hozni a csapatot – folytatta a szakember. – Keményen kell dolgozni továbbra is. Nekünk kell diktálni a tempót az olyan csapatok ellen, akik hozzánk hasonló pozícióban vannak a tabellán. Nagyon sokat edzünk, kondizunk, futásból csináljuk a gyakorlatokat. Ennek eredményét egy picit már megmutattuk a Jászberény ellen. Ervin is fanatikusan dolgozik, a szabadnapján is fut, mert érzi, hogy nem jó állapotban jött. Nincs még megfelelő formában, de az első meccshez képest is sokat javult már a legutóbbi mérkőzésre. Az ellenfelek most már nem fogják engedni dobni.

A találkozót szombat 18 órakor játsszák Salgótarjánban.