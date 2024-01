Pénteken megkezdődik a futsal NB I. alapszakaszának 20. fordulója. Mint azt a csütörtöki lapszámunkban megírtuk, egyre élesebb a verseny a felsőházért, valamint a minél jobb pozíciókért az első hatoson belül.

Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza már biztosan a felsőházban folytatja, azon belül még a második helyre is odaérhet, de ötödik is lehet. A hátralévő három meccs közül papíron a legkönnyebb következik Újpesten, igaz, matematikailag még a lila-fehéreknek is van esélyük a hatodik helyre, így biztosan motiváltan lépnek pályára. Ősszel a mieink nyertek 5–1-re.

A Nyírbátori SC épp a felsőház határán van, vagyis három győzelem esetén biztosan megőrzi a pozícióját. Más kérdés, hogy ehhez pénteken 19 órától a címvédő és jelenleg is listavezető Haladást kellene megverni. Elek Gergő együttese még múlt héten magabiztos győzelemmel hangolt, míg a szombathelyiek legutóbb alaposan megszenvedtek az Aramis vendégeként (4–6), ráadásul csökkentheti a motivációjukat, hogy már nem csúszhatnak le az első helyről. A bátoriak helyzetével kapcsolatban meg kell említeni, hogy egy esetleges vereség esetén sem lenne még semmi veszve.