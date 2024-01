Mint az ismert, az Újfehértó az előző szezonban annak ellenére, hogy az összes mérkőzését idegenben játszotta, végig versenyben volt a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnoki címért. A jobban hajrázó Kállósemjén azonban végül két ponttal megelőzte őket, így Piskóti Zsolt legénysége ezüstéremmel zárt májusban. Júliusban aztán birtokba vették az állami beruházásban megvalósult sportkomplexumot, amely párját ritkítja a környéken. A csapat be is lakta a vadonatúj létesítményt, többek között acélos hazai mérlegüknek köszönhetően az ötödik helyről várják a folytatást.

– Annak ellenére, hogy feljutni nem akarunk, mindig jelentős célokat tűzünk ki magunk elé, ebből most sem engedtünk, dobogós reményekkel vágtunk neki a szezonnak – kezdte érdeklődésünkre Matévi Csaba, az Újfehértó elnöke.

Ennek érdekében egyben tartották az előző szezon sikercsapatát, csupán három poszton erősítettek, többek között Nagy Dávidd, aki be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen holtversenyben az osztály góllövőlistájának az élén áll.

Viszonylag jól is rajtolt a csapat, az első öt fordulóban veretlen maradt, utána azonban kikapott Kállósemjénben, majd hazai pályán a Nagyecsedtől és Tarpáról is pont nélkül tértek haza. A találkozó után lemondott posztjáról Piskóti Zsolt edző. A szakember hat év alatt beírta magát az újfehértói labdarúgás aranykönyvébe: a csapat vezetésével nyert vármegye kettes bajnoki címet, egyben jutott fel az együttes, amely ezüst, valamint bronzérmet szerzett az „élvonalban”. Mindemellett háromszor kvalifikálta magát a Magyar Kupa országos főtáblára, továbbá fehértói munkássága elismeréseként 2019-ben az év edzőjének választották. Matévi Csaba elmondta, hogy az elmúlt hat év sikertörténet volt a csapat életében, amelyért hálával tartozik Piskóti Zsoltnak.

A hátralévő öt mérkőzésre az újfehértói vezetőség Madalina Györgyöt kérte fel az edzői teendőket ellátására, a rutinos szakember irányításával egy-egy döntetlen és vereség mellett háromszor hagyták el győztesen a gyepet. A folytatásban azonban már Ötvös Antal látja el az edzői feladatot.

– Köszönjük Madalin Györgynek, hogy nehéz helyzetünkben kisegített bennünket, vezetésével visszakapaszkodott a csapat és továbbra is versenyben lehet a dobogóért – mondta Matévi Csaba. – A folytatást azonban egy olyan helyi kötődésű szakemberrel képzeltük el, aki ezer szállal kötődik a településhez és ismeri a helyi viszonyokat, ezért esett a választásunk Ötvös Antalra – tette még hozzá.

Az Újfehértó immár új edzővel az élén jövő kedden kezdi meg felkészülését a folytatásra.