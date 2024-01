A francia Metz HB csapatában folytatja pályafutását a magyar női kézilabda-válogatott meghatározó játékosa, Vámos Petra, a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében szereplő DVSC Schaeffler irányítója. A 23 éves játékos nagyon örül, hogy lehetőséget kaphat a francia klubnál, ahol hároméves szerződést írt alá.



A világ egyik legjobb csapatába szerződött a Debrecen női kézilabdacsapatának magyar válogatott klasszisa, Vámos Petra – olvasható az Origón. A magyar játékos új klubja, a francia Metz huszonöt alkalommal nyerte meg a francia bajnokságot, és a legutóbbi hat alkalommal legalább a legjobb nyolcig jutott csapat a Bajnokok Ligájában, egyszer bronzérmes, egyszer pedig negyedik lett.



Történelmi igazolás



Január első hétvégéjén a 2021-es BL-döntős Brest otthonában játszotta első idei Bajnokok Ligája-csoportmérkőzését a DVSC-Schaeffler női kézilabdacsapata, ahol Vámos Petra is pályára lépett. A magyar válogatott irányító négy gólt szerzett a francia csapat ellen, de ő sem tudta megakadályozni, hogy a hazaiak simán legyőzzék a hajdúsági gárdát – írta meg a Magyar Nemzet. A mérkőzés után egy nappal érkezett a hír, hogy a magyar válogatott meghatározó játékosát kivásárolták a szerződéséből, így a nyártól a Bajnokok Ligájában meghatározó Metz HB együttesében szerepel majd. A magyar kézilabdázó kivásárlása sporttörténelmi jelentőségű, hiszen korábban sohasem fizettek DVSC játékosért. Ő az első olyan magyar kézilabdázó, aki az akadémiai rendszer neveltjeként egy külföldi sztárklubhoz, a Bajnokok Ligája egyik legerősebb csapatához szerződött.



A Debrecen mindenben támogatta őt



A hírt Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője jelentette be. "Ez egy hatalmas lehetőség a számomra, szeretném megragadni ezt a pillanatot és megállni kicsit ünnepelni, rengeteg munkám van ebben. Ez egy hatalmas dolog, amit mindenképpen meg szeretnék élni” – nyilatkozta Vámos Petra az igazolásról. Az irányító azt is elárulta, hogy október közepén érkezett az első megkeresés, a november végi-decemberi világbajnokság alatt is folytak az egyeztetések a háttérben, miközben ő a válogatottbeli feladataira koncentrált a december eleji Európa-bajnokságon – olvasható az Origón. A tornáról hazatérve fogalmazódott meg benne, hogy mit szeretne, ezt megbeszélte a debreceni klub vezetésével, amely mindenben támogatta. "Jó érzés egy ilyen klub részese lenni, amely ennyire támogatja játékosait" - nyilatkozta a 23 éves játékos egykori csapatáról. Vámos Petra tagja volt a 2018-ban ifjúsági vb-ezüstöt, 2019-ben ifi Eb-t nyert magyar válogatottnak, 2019 óta pedig a felnőtt nemzeti csapatban is rendre szerepet kap.