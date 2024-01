Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Kisvárda Master Good csapata – ugyanis négy olyan akadémista futballista írta alá első profi szerződését a csapathoz, akik a preakadémiai képzést érintő kezdeti lépéseket is a Várda Labdarúgó Akadémia kötelékében tették meg.

Fényes jövő állhat előttük

Az egyaránt 2007-es születésű, tehát még tizenhat éves Kancsij Artúr, Osztrovka Maxim és Szikszai Hennagyij, valamint a tizennyolcadik születésnapját a napokban betöltő Ésik Ákos jutott ehhez a lehetőséghez. Akik figyelik a Várda LA történetét, ismerős számukra e négy név – szerencse a korosztályos válogatottak szövetségi edzői számára is. A fiatalemberek mostanra kivétel nélkül az NB III.-ban szereplő tartalékcsapat keretéhez tartoznak, de a nem is annyira távoli jövő még fényesebb lehet a számukra.

– A nálunk kapott képzés feljogosítja arra ezeket játékosokat, hogy hamarosan az NB I.-es csapatunkban, és majd még magasabb szinten is lehetőséghez jussanak – mondta az ünnepélyes keretek között megejtett aláírási ceremónián Révész Attila sportigazgató, a VLA igazgatója.

A fiatalokon a hangsúly

– Velük a középtávú terveink is megvalósulhatnak, hogy a klubunk a saját nevelésű játékosokra helyezze a hangsúlyt. Az idáig vezető munkát szeretném megköszönni, nemcsak a játékosoknak, hanem a kollégáknak is, hogy megélhettük, a legtehetségesebbnek tartott neveltjeink profi szerződéshez jutottak. Ezáltal megnyílik a lehetőség előttük, hogy a profi futballban megfeleljenek a klubunk és a családjuk elvárásainak is. Sok sikert kívánok nekik, de felhívom a figyelmüket arra is, hogy az ő magatartásuk példaként kell, hogy szolgáljon a többi akadémista előtt is.

Huszonöt játékos a keretben

Mindeközben a felnőtt csapat megérkezett a törökországi Sidébe, ahol a következő tíz napot tölti a februári nyitányra készülő NB I.-es csapat. Az utazó keretet 25 játékos alkotja (három kapus és 22 mezőnyjátékos), abban nem kapott helyet Dominik Kovacic, aki hosszabb ideje térdsérüléssel küszködik, így sérülése nem teszi lehetővé, hogy teljes értékű munkát végezzen. Az akadémista fiatalok közül a két Ponomarenko, Borisz és Nazar lesz ott az edzőtáborban, amelyen az eddigi egyetlen új szerzemény, Bernardo Matic is részt vesz.

Az első edzőmeccset pénteken, a koszovói FK Feronikeli ellen játssza a csapat, majd háromnaponta lép pályára még a szlovén NK Mura és a kazah FK Kajszar Kizilorda ellen.

Az utazó keret

Kapusok: Kovács Marcell, Danijel Petkovics, Borisz Ponomarenko.

Mezőnyjátékosok: Enes Alic, Balogh Norbert, Driton Camaj, Branimir Cipetic, Czékus Ádám, Mario Ilievszki, Alaksandar Jovicic, Körmendi Kevin, Lippai Tibor, Lucas, Rafal Makowski, Bernardo Matic, Bohdan Melnik, Jasmin Mesanovic, Jaroslav Navrátil, Boban Nikolov, Ötvös Bence, Nazar Ponomarenko, Raul-Martin Stefan, Széles Imre Antal, Milos Szpaszics, Vida Kristopher.