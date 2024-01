Szombaton a Magyar Kupa 4. fordulójában az Érd vendége lesz a Kisvárda Master Good SE gárdája. A házigazdák az előző szezon végén búcsúztak at első osztálytól, jelenleg a negyedik helyen állnak az NB I./B-ben. A kupasorozatba a második fordulóban kapcsolódott be Simics Judit együttese, nem is jelentett számukra gondot az NB II.-es Mohács legyőzése, a következő körben az osztálytárs PTE-PEAC gárdáját múlták felül meggyőző különbséggel. A rétköziek a harmadik fordulóban kapcsolódtak be a Magyar Kupa küzdelmekbe és a Vasas otthonában vívták ki továbbjutásukat.

– Célunk természetesen a győzelem és a továbbjutás – szögezte le határozottan Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ez a mérkőzés nekünk egy remek alkalom lesz arra, hogy gyakoroljunk a számunkra nagyon fontos bajnoki mérkőzésekre. Nem lesz azonban egyszerű a feladatunk, hiszen az Érd egy remek társaság, soraikban tudhatnak jelentős élvonalbeli rutinnal rendelkező játékosokat, említhetjük itt többek között Csiszár-Szekeres Klárát, vagy Dávid-Azari Fruzsinát.

A Debrecen ellen megsérült Karnik Szabina pótlása komoly fejtörést okoz azonban a szakmai stábnak.

– Teljesen át kell alakítanunk a taktikánkat, hiszen Szabina legalább ötven percet játszott mérkőzésenként eddig és mind védekezésben, mind támadásban jelentős feladatai voltak, emellett jelenlétével stabilitást adott a fiataloknak. Nehéz dolgunk lesz balkezes átlövő nélkül, de bízom a csapatban – zárta szavait Józsa Krisztián.

A továbbjutás kérdése egy mérkőzésen dől el, a sza­bályok értelmében döntetlen esetén az alacsonyabb ­osztályú csapat léphet tovább.