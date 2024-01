Mint azt korábban megírtuk, vármegyénk jellemzően nyáron adott otthont egymás után több nemzetközi, vagy országos sporteseménynek. Nos, az utolsó negyedévre is jutottak még nagy versenyek.

Októberben például nyíregyházi központtal a IV. Rally Hungary hét gyorsasági szakaszát rendezték meg, ezen belül volt esti szuperspeciál a RabócsiRingen, valamint belvárosi száguldozás is. Mats Ostberg és Patrik Barth (norvég, svéd) párosa nyerte meg a viadalt, ami egyben az ERC-sorozat záró futama is volt.

Ősszel a magyar ökölvívó társadalom is Nyíregyházára figyelt, itt rendezték ugyanis az ifjúsági (2005-ös és 2006-os születésűek) és a juniorkorú (2007-es és 2008-as születésűek) bokszolók egyik legfontosabb hazai versenyét. A két korosztály összevont országos bajnokságán népes mezőny gyűlt össze, a szervezők tájékoztatása szerint végül 301 sportoló lépett kötelek közé. A nyíregyháziak is kitettek magukért, számos dobogós helyezés mellett a junior lányok 46 kilogrammos súlycsoportjában Petrimán Patrícia (NYVSC Big-Boxing), a junior fiúk 90+ kilogrammos indulói között Bodnár Csaba (Nyíregyházi Box Club Egyesület) szerzett bajnoki címet. Később a felnőtt országos bajnokságon is születtek szép eredmények, az NYVSC Big-Boxing színeiben versenyző Kovács Tamás és Petrimán Milán is bronzéremmel gazdagodott.

Kisvárda adott otthont a művészkerékpáros szakág világkupa-sorozatának harmadik fordulójának, míg a súlyemelők Nyíregyházán bonyolították le országos bajnokságukat – itt Füzesi Anna (NYVSC) és Dobi Levente (NYVSC) is ezüstérmet szerzett.

Helyileg már vármegyénktől távolodva, de büszkén írhattunk az úszóinkról is. A Nyíregyházi Sportcentrum kiválósága, Sztankovics Anna 50 mellen megvédte bajnoki címét a rövidpályás országos bajnokságon, Barna Bianka Dorottya pedig ezüstérmet szerzett 200 mellen. A Bátori Sárkány Úszóegyesület nagy reménysége, a 15 éves Antal Dávid 200 pillangón negyedik lett, csupán 14 századdal maradt el Biczó Bence 2008-ban úszott korosztályos országos csúcsától. Ő később a Szlovéniában rendezett Közép-Európai Országos Serdülő Bajnokságon is kitett magáért, négy arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel tért haza.

Nem is akármilyen nemzetközi viadalon szurkolhattunk a Kisvárda Master Good SE három kézilabdázójának, Juhász Grétának, Akijama Nacuminak (japán) és Novak Erinnek (szlovén), akik világbajnokságon küzdöttek hazájuk minél jobb szerepléséért. Mi érthető okokból elsősorban Juhász jó teljesítményért szorítottunk és a fiatal átlövő nem is vallott szégyent, vb-debütálásán négy góllal vette ki részét Paraguay legyőzéséből, később emlékezetes volt, hogy Norvégia ellen ő szerezte a magyar csapat első és egyben utolsó vezető találatát.

A Fatum-Nyíregyháza egy párharcot sikerrel vett a női röplabda Challenge-kupában és a bajnokságot is jól kezdte

Fotó: Dodó Ferenc-archív

Félig-meddig nemzetközi vizeken maradunk a Fatum-Nyíregyháza kapcsán is. A röplabdázók a Challenge-kupában játszották idénybeli első tétmeccsüket. Az andalúz Cajasol elleni idegenbeli összecsapás nem sikerült jól, a visszavágón azonban megrázták magukat Nina Kocicsék és 3:0-val kiharcolták az aranyszettet, majd a továbbjutást is. A következő körben már nehezebb feladat várt a mieinkre, a CSM Bukarest elleni akadályt nem is tudták megugrani. Ekkor már a bajnokságban is elrajtolt a csapat. Nyitányként nagy meglepetés volt a Békéscsaba legyőzése, a folytatás is bizakodásra adott okot, a negyedik összecsapáson aztán odalett a veretlenség, onnantól lejtmenetbe kapcsolt a Fatum. Decemberben távozott Tomás Varga vezetőedző, az évet már Adrian Chylinski irányításával és két győzelemmel fejezte be a csapat.

Szinte csak pozitívumokra emlékezhetünk, ha az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza őszéről írunk. A korábban már megénekelt Haladás elleni sikerrel együtt volt egy négy győzelemből álló sorozata a csapatnak, majd egymás után háromszor alulmaradt ugyan topcsapatok ellen, még időben kilábalt a gödörből és kötelezőnek vehető sikerek mellett idegenben kiütötte a Nyírbátort, otthon pedig megverte a Veszprémet is, amire talán kevesen számítottak. A Stúdió hatmeccses győzelmi szériával a dobogón zárta az évet.

Nem ment ilyen zökkenőmentesen a Kisvárda Master Goodnak a labdarúgó NB I.-ben. Mint azt korábban megírtuk, a Várkerti Stadionban teljes gyepcserére volt szükség, emiatt a csapat az első kilenc bajnoki mérkőzését idegenben játszotta le. A kálváriának október közepén lett vége, a Várda hazatérve azonnal le is győzte a Mezőkövesdet, amit sajnos egy ideig nem követtek további sikerek. Volt viszont újabb edzőváltás, november elején távozott Mátyus János, akinek a helyét az akadémia révén már a klub kötelékébe tartozó Feczkó Tamás vette át. Az új mesterrel két győzelem, egy döntetlen és két vereség lett a mérleg, amivel a Kisvárda még mindig utolsó, de úgy mehetett el a téli szünetre, hogy 2024 első felében csupán egy pontnyi különbséget kell ledolgoznia azért, hogy megőrizze élvonalbeli tagságát.

A Nyíregyháza Spartacusnak is van miben reménykednie az új évben! Mint utóbb kiderült, az ősz egyik legnagyobb sikersztorija a Szparié. A piros-kékek tizenegy meccses veretlenségi sorozattal indították az NB II.-es bajnokságot, a Vasas vendégeként megszakadt a széria, de aztán újabba kezdett a csapat, év végéig hat mérkőzést megnyert, ezeken 23-6-os gólkülönbséget hozott össze. A csapat erejét mutatta, hogy a fővárosi vereség után hátrányból felállva győzte le az Ajkát, 0–2-ről fordított a Gyirmót vendégeként, de ez sem lassította le a gárdát, amikor egy félidő alatt három embert sérülés, egyet kiállítás miatt elveszített a BVSC-Zugló ellen. A szezon végére 7–1-es és 5–1-es kiütést rendezett a gárda. A nyíregyháziak a tabella élén fejezték be az évet, ezzel megteremtették a lehetőségét egy nagyon szép eredménynek.

Farkas Bendegúzék kiütéses győzelmekkel zártak

Fotó: Trifonov Éva-archív

Vármegyénk topcsapatainak eredményei

Asztalitenisz

NAC Nyíregyháza

Női Extraliga

Győr–Nyíregyháza 6:1

Kiskunmajsa–Nyíregyháza 7:0

Ajka–Nyíregyháza 5:2

Nyíregyháza–Budaörs 1:6

Kecskemét–Nyíregyháza 1:6

Erdért–Nyíregyháza 6:1

Nagykanizsa–Nyíregyháza 5:2

Nyíregyháza–Soltvadkert 0:7

Futsal

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza

NB I.

Maglód–Nyíregyháza 1–7

Nyíregyháza–Újpest 5–1

Berettyóújfalu–Nyíregyháza 6–3

Haladás–Nyíregyháza 6–3

Nyíregyháza–Kecskemét 3–6

PTE-PEAC–Nyíregyháza 1–7

Nyíregyháza–Aramis 5–4

Nyírbátor–Nyíregyháza 2–8

Nyíregyháza–Veszprém 6–4

Nyíregyháza–DEAC 5–1

Nyíregyháza–MFA 8–3

Nyírbátori SC

NB I.

MFA–Nyírbátor 5–3

Haladás–Nyírbátor 3–1

Maglód–Nyírbátor 2–4

Nyírbátor–Újpest 7–1

Nyírbátor–Berettyóújfalu 1–3

Kecskemét–Nyírbátor 5–3

Nyírbátor–Nyíregyháza 2–8

Aramis–Nyírbátor 6–3

Nyírbátor–PTE-PEAC 8–3

Nyírbátor–Veszprém 2–8

DEAC–Nyírbátor 5–0

Kézilabda

Kisvárda Master Good SE

Női NB I.

Budaörs–Kisvárda 29–29

Ferencváros–Kisvárda 40–25

Kisvárda–Alba Fehérvár 30–31

Vasas–Kisvárda 30–25

Kisvárda–DVSC 23–33

Magyar Kupa

Vasas–Kisvárda 24–36

Kosárlabda

Hübner Nyíregyháza BS

Férfi NB I./A

Nyíregyháza–Salgótarján 82–84

PVSK–Nyíregyháza 107–93

Nyíregyháza–Óbuda 72–77

MEAFC–Nyíregyháza 84–82

Nyíregyháza–BKG 80–90

Nyíregyháza–Fót 79–96

MAFC–Nyíregyháza 92–73

Nyíregyháza–Vasas 59–60

Cegléd–Nyíregyháza 97–85

Nyíregyháza–DEAC U23 76–63

TF-Budapest–Nyíregyháza 77–70

Hepp-kupa

BKG-Prima Akadémia Debrecen–Nyíregyháza 44–94

Nyíregyháza–Salgótarján 74–60

Nyíregyháza–Tiszaújváros 100–98

Labdarúgás

Kisvárda Master Good

NB I.

Fehérvár–Kisvárda 3–1

Puskás Akadémia–Kisvárda 3–1

Kisvárda–Mezőkövesd 2–1

Paks–Kisvárda 3–1

Kisvárda–ZTE 0–1

Kisvárda–Kecskemét 1–2

Kisváda–MTK 3–1

Kisvárda–DVSC 0–0

Kisvárda–DVTK 1–2

Kisvárda–Újpest 4–0

Magyar Kupa

Unione FC–Kisvárda 0–6

Nyíregyháza Spartacus

NB II.

Pécs–Nyíregyháza 0–4

Nyíregyháza–Kazincbarcika 1–0

Vasas–Nyíregyháza 3–0

Nyíregyháza–Ajka 2–1

Gyirmót–Nyíregyháza 2–4

Nyíregyháza–BVSC-Zugló 2–0

Csákvár–Nyíregyháza 1–7

Nyíregyháza–Kozármisleny 5–1

Siófok–Nyíregyháza 1–3

Magyar Kupa

Dunaföldvár–Nyíregyháza 0–1

Röplabda

Fatum-Nyíregyháza

Női Extraliga

Békéscsaba–Nyíregyháza 1:3

Nyíregyháza–DVTK 3:0

Nyíregyháza–Szent Benedek 3:1

Kaposvár–Nyíregyháza 3:2

Nyíregyháza–Újpest 2:3

Vasas–Nyíregyháza 3:0

MÁV Előre–Nyíregyháza 3:0

Nyíregyháza–Békéscsaba 1:3

Diósgyőr–Nyíregyháza 0:3

Szent Benedek–Nyíregyháza 1:3

Challenge-kupa

Cajasol (spanyol)–Nyíregyháza 3:1

Nyíregyháza–Cajasol (spanyol) 3:0 – aranyszettel továbbjutott a Nyíregyháza

CSM Bukarest (román)–Nyíregyháza 3:1

Nyíregyháza–CSM Bukarest (román) 0:3

Magyar Kupa

Veszprém–Nyíregyháza 0:3

DVTK–Nyíregyháza 0:3

Teke

Nyíregyházi TK

NB I.

Kazincbarcika–Nyíregyháza 5:3

Nyíregyháza–Ferencváros 0:8

Eger-Nyíregyháza 4:4

Tiszakécske–Nyíregyháza 1:7

Nyíregyháza–MVM Gáz SE 2:6

Dynamo SC–Nyíregyháza 3:5