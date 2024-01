Az új naptári évet hajlamosak vagyunk felruházni azzal a „képességgel”, hogy új kezdetet is hoz. A Hübner Nyíregyháza BS kapcsán is hasonlóban bízott mindenki, elvégre a férfi NB I./B Piros-csoportos bajnokság első fele közel sem úgy alakult, ahogy azt a Cápáknál elképzelték az idény elején.

Biztató volt, hogy a csapat hangulata látszólag nem romlott, semmilyen széthúzást nem érzékelhetett a szurkoló, így remény volt arra, hogy a szépen lassan összeálló játék előbb-utóbb győzelmeket eredményez.

– A csapat hangulatával valóban nem volt probléma, az hibátlan volt végig – árulta el Tarján Izsák, a Blue Sharks centere. – Persze egytől-egyig bosszantott mindenkit a helyzet, tudtuk, hogy sokkal több van bennünk. Talán arra volt szükség, hogy jobban összeforrjunk, mindenki megtalálja a helyét és elhiggyük, hogy tudunk meccset nyerni. Ez kellett ahhoz, hogy elkezdjünk kimászni a mocsárból, amiből még közel sem vagyunk kint, de azt érzem, hogy lassan kint leszünk és tudjuk hozni a kötelező meccseket, valamint egy-két bravúrsikert is arathatunk, ami rájátszást érhet.

Mint ismert, a Cápák edzőt váltottak ősszel, Horváth Ákos helyét az eredetileg szakmai tanácsadóként érkezett Merim Mehmedovic vette át. Eleinte ez a húzás sem hozta meg a kívánt eredményt, az elmúlt négy bajnoki meccséből azonban már hármat megnyert a gárda és kapaszkodik a középmezőnyhöz.

– Az edzőcserével változott a játékunk is. Döcögősen indultunk, az edzések máshogy néztek ki, Merim lefektette az alapelveit, azokat gyakoroltatta velünk – mondta el a játékos. – Többet gyakoroltunk öt a nullában, ami akkor még talán a játék kárára ment, de hosszú távon kifizetődő. Mindenki egyre jobban megtalálja a helyét, kijön a játékok végén a kosár, ami eddig nem volt meg. A Merimmel közös munka mostanában kezd beérni, meglátjuk, a szezon végére milyen gyümölcse lesz.

A győzelmekben nagy szerepe van a 21 éves magasembernek, aki az elmúlt öt bajnoki mérkőzésen sorrendben 39, 14, 34, 39 és 28-as teljesítményindexet (VAL) ért el.

– Második centerként, illetve csere négyesként kezdtem az idényt, az edzőváltás után kicsit poszttalanná váltam, majd lassacskán felküzdöttem magam kezdő center pozícióba, ami fekszik nekem. Nem biztos, hogy a karrieremben végig ez lesz a domináns posztom, de most erre van szükség és úgy érzem, elég jól ellátom a feladatot, már megszoktam annyira, hogy jó teljesítményt nyújtsak benne. Sokat játszhatok a meccseken, illetve a hétköznapokban is megkaptam a lehetőséget, hogy plusz munkát végezzek. Bízott bennem az összes edző és a csapattársaim is, megkaptam a labdát minden helyzetben, amiből még eleinte nem mindig született kosár, de igyekszem egyre inkább értékesíteni a helyzeteket – tette hozzá Tarján.

Izsák legnagyobb erőssége a lepattanózás, az elmúlt három meccsen összesen 46 lecsorgó labdát kaparintott meg. Átlagban 9.6 lepattanója van meccsenként, ami a MAFC-os Bordács Soma (13.73) és a fóti Juhos Levente (10.64) után a harmadik legjobb a bajnokságban.

– Jó alkatom van a lepattanózáshoz és mozgékony is vagyok mellé – válaszolt arra, minek köszönhető a palánk alatti jó teljesítmény. – Ezt gyakorlom 15-16 éves korom óta, ahány dobófeladat van, az nekem egyben lepattanózó feladat is. Azért is szerettem meg a lepattanózást, mert olyan játékelem, amivel könnyen lehet lendíteni a csapat teljesítményén, valamint megoldható csupán érzékből és fizikumból. Pozitív visszajelzés nekem, hogy ott vagyok a lista élmezőnyében, de nem ez a fő célom. Látom azt is, hogy van még hova fejlődnöm. Már Bordács szintjére is nagy dolog elérni, és ez a B-csoport, tehát, még nála is vannak jobb lepattanózók. Arra a szintre kell elérnem!

Visszatérve a csapatra, a Cápák szombaton a sereghajtó pozícióba visszacsúszott Salgótarjánhoz látogatnak, majd jövő héten a PVSK érkezik, de február elején újabb olyan meccsek következnek, amin jó esélye lehet a nyíregyháziaknak.

– Ha egy-egy meccsre alakítani kell picit a taktikán, azt megtesszük, de most már nagy változtatásokra nem lesz szükség – fogalmazta meg a center, mit kell tenni az eredményes folytatás érdekében. – Azt a munkát kell tovább adagolni, amit most végzünk, mert úgy tűnik, hogy működik. Több tényezőn múlik, hogy a kulcsfontosságú meccseket behúzzuk-e és melléteszünk-e néhány extrát, hogy a kívánt eredményt elérjük, esetleg még jobbat is annál, mint amit féltávnál el tudtunk képzelni. Mentálisan fel kell pörögni az összes mérkőzésre, mert az életünkért harcolunk minden egyes meccsen, mindegyiknek találkozónak óriási jelentősége van. A küzdésen és a szíven lesz a hangsúly!

A bajnokság állása

1. Pécsi VSK 15 14 1 1462-1152 0.97

2. Vasas 15 14 1 1289-1106 0.97

3. Újbuda MAFC 15 13 2 1430-1151 0.93

4. BKG 15 10 5 1237-1141 0.83

5. Fót 15 9 6 1217-1235 0.80

6. TF-BP 15 8 7 1225-1278 0.77

7. MEAFC-Miskolc 15 6 9 1246-1411 0.70

8. Ceglédi KE 15 6 9 1306-1262 0.70

9. DEAC U23 15 5 10 1116-1174 0.67

10. Jászberény 15 5 10 1231-1328 0.67

11. Budafok 15 4 11 1184-1261 0.63

12. Óbudai Kaszások 15 4 11 1210-1415 0.63

13. Nyíregyháza 15 4 11 1172-1185 0.63

14. Salgótarján 15 3 12 1053-1279 0.60