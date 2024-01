A nagyon gyengén sikerült ősz után szombaton a BKV Előre vendégeként kezdte meg idei szereplését a Nyíregyházi TK NB I.-es csapata.

Az előzetes esélyek magabiztos hazai sikert ígértek, erre azonban alaposan rácáfoltak a vendégek. No, de haladjunk sorba. Az első párban Szilágy Sándor nagy előnyt adott ellenfelének, ezt azonban mellette remek játékkal kompenzálta ifj. Szojka Miklós. A középső sorban Molnár Dávid és Hacker Dezső is csapatpontot szerzett. Így nyíregyházi vezetéssel és minimális fa előnnyel állhatott dobóállásba az utolsó két versenyző. Fehér Béla régi fényét idézve hatszáz fa fölött teljesített, mellette Szojka Miklós is jól tartotta magát, ezzel a Nyíregyháza nem várt, magabiztos győzelemmel kezdte az évet.

BKV Előre-Nyíregyházi TK 2:6 (3178:3203)

Nyíregyházi TK: Szilágyi Sándor 463, ifj. Szojka Miklós 562 (1), Molnár Dávid 519 (1), Hacker Dezső 530 (1), Fehér Béla 610 (1), Szojka Miklós 519. Ifi: 0:4 (1019:1046)