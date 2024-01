Új év, új remények. Több topcsapatunk is ebben a szellemben vághatott neki a 2023-as esztendőnek. A Hübner Nyíregyháza BS már Darko Radulovics irányításával próbált megkapaszkodni a férfi kosárlabda NB I./A-ban. Az új mester télen több változtatást is eszközölt a csapaton: visszatért Rytis Pipiras, csatlakozott az amerikai center, Erik Copes, továbbá Bonifert Bendegúz érkezett. Sajnos a Cápák játéka sehogy sem akart összeállni, az év első hónapjaiban volt olyan meccs, amit nagy különbséggel veszítettek el, máskor közel húsz pontos előnyről buktak, de váratlan siker is akadt, ami után a korábbiakhoz hasonlóan, gyengén folytatódott a csapat szereplése. A Blue Sharks tehát nem igazán tudott javítani a mérlegén, így utolsó helyről várhatta a bennmaradásról döntő play-out szakaszt.

Sportágnál maradva pozitívumról is beszámolhattunk, ugyanis a Nyíregyházi Kosársuli bejutott a női amatőr NB I. rájátszásába, ami nagy eredménynek számít az egyesület életében.

Bevezetőnkhöz visszatérve, az NB II.-es Nyíregyháza Spartacus is nagy változásokban bízott. A klub vezetősége ennek érdekében még 2022 végén sportigazgatót és új vezetőedzőt nevezett ki. Az új éra első mérkőzése már januárban elérkezett, amin a Szpari meglepetésre megverte idegenben az akkor jelentősen jobban álló Haladást. Sajnos a jó kezdés nem hozott hasonló folytatást, a piros-kékek március végéig hét meccsen maradtak nyeretlenek.

Milos Kruscsics (jobbra) előbb az ellenfele, egy hónappal később az utódja lett Török Lászlónak

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport-archív

Az NB I.-es Kisvárda Master Goodnál pozitívabban fordultak rá a januárra. A szabolcsiak dobogón teleltek, sikeres edzőtábort tartottak Sidében, ahol egy felkészülési mérkőzésen sem kaptak ki. A tétmeccsek eredményeit látva utólag már talán megállapíthatjuk, hogy hamarosan lejtmenetbe kezdett a gárda, de összességében egy ideig még így is pozitív lehetett a várdaiak megítélése. A Paks elleni tavaszi nyitányon csak az utolsó pillanatokban úszott el két pont, az NB III.-as ESMTK vendégeként lejátszott kupameccs ijesztő volt, de a 123. percben egy öngóllal csak összejött a továbbjutás. A bajnokságban egy győzelem mellett három döntetlen érkezett még februárban – ebből kettőt idegenben gyűjtött be a Kisvárda, a Ferencváros elleni iksz pedig bravúr volt. Márciusban aztán már valóban kevesebb örömre volt ok, hiszen a csapat két bajnoki vereség és egy újabb döntetlen mellett a másodosztályú Budafok vendégeként kiesett a kupából. Mindezek után Révész Attila sportigazgató a bajnoki dobogó elérése helyett a biztos bennmaradást fogalmazta meg új célként, aminek levezénylésére Milos Kruscsics vezetőedzőt bízta meg.

A rétközi város másik élvonalbeli csapatánál, a női kézilabdázóknál is felemás eredmények születtek ebben az időszakban. A Kisvárda Master Good SE szép győzelmek után megszorongatta a DVSC-t, ám a bravúr nem jött össze, majd az azt követő két vereség és azok közül is inkább az MTK elleni zakó módja különösen aggasztó volt. A rossz széria itt is edzőváltáshoz vezetett, Bakó Botond munkáját a Bányász-Szabó Valéria és Dévényi János alkotta edzőpáros látta el a folytatásban.

Női csapatnál maradva, a Fatum-Nyíregyháza az alapszakasz végéhez közeledve beállt arra a trendre, hogy a tabellán előtte lévő együtteseket nem tudta legyőzni, a hátrébb helyezkedő gárdákat viszont felülmúlta. Ez a Magyar Kupára is „érvényben” maradt. A Vasas elleni elődöntő hazai meccse biztató volt ugyan, összességében sima fővárosi továbbjutást jegyezhettünk fel, a Budapesten rendezett bronzmérkőzésen azonban bízhattunk egy jó eredményben, amihez a Kaposvárt kellett legyőzni. A somogyiak jobban kezdték a találkozót, ám a nyíregyháziak a csereként beálló Kovács-Francesco Genesis, valamint Selena Leban és Merve Cepni vezetésével nulla kettes szettállásról megfordították az összecsapást. Néhány nappal később aztán a bajnokság negyeddöntője is megkezdődött, ugyancsak a Kaposvár ellen.

Élvonalbeli futsalcsapataink is fontos időszakba csöppentek, hiszen az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza és a Nyírbátori SC is azért küzdött, hogy újoncként megragadjon az első osztályban. A két brazil játékossal erősítő nyíregyháziak (Caique és Maneca közül utóbbi máig a csapatot erősíti) az Újpest elleni sikerre lehettek nagyon büszkék ebben az időszakban, míg a bátoriak a Haladás vendégeként elért döntetlent élhették meg győzelemként.

Bakosi Péter Nyíregyházán szerzett újabb országos bajnoki címet

Fotó: Kovács Péter /Nemzeti Sport-archív

Végezetül essen szó az egyéni sportokról is! Év elején nagy volt a sürgés-forgás a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, aminek korszerűségét és népszerűségét mutatja, hogy nem csupán a helyi sportolók, hanem többek között Márton Anita és Kozák Luca, vagy a szlovákok Eb-győztes sprintere, Ján Volko is itt készült a fedett pályás szezonra. Ha már szlovákok, északi szomszédaink „átköltöztették” fedett pályás országos bajnokságukat, majd a magyar ob-nak is otthont adott a csarnok. A Nyíregyházi Sportcentrum versenyzői közül Bakosi Péter magasugrásban, Tóth Balázs súlylökésben bajnok lett, Nyisztor Petra hármasugrásban ezüstérmet szerzett. Bakosi később jó eredményben bízott az isztambuli Európa-bajnokságon is, ám lemaradt a döntőről, pedig az ob-n elsőre átugrott 219 cm-es magassággal a kontinensviadalon is elérhető lett volna a legjobb nyolc.

A szokásoknak megfelelően Fucsovics Mártonnak is rangos versenyeken szurkolhattunk. A nyíregyházi teniszező trónra ült Camberrában, ezzel pályafutása hatodik Challenger-trófeáját zsebelte be, majd az Australian Openen is remekelt: öt szettben legyőzte az argentin Federico Coriát, ennél simábban túljutott a dél-afrikai Lloyd Harrisen, a harmadik fordulóban pedig közel állt a bravúrhoz a 15. kiemelt Jannik Sinner ellen, a legjobb tizenhat közé azonban az olasz jutott be.