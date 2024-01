A pénteki mosonmagyaróvári bajnoki mérkőzést követően a Kisvárda Master Good SE gárdája nem tért haza, hanem Győrben töltötte a hétvégét és hétfőn a Győri Audi ETO KC ellen lépett pályára a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Mint arról beszámoltunk, Józsa Krisztián együttese vereséget szenvedett pénteken, míg a házigazdák egy könnyed Dunaújváros elleni sikerrel hangoltak a kupameccsre. Vezetőedzőjük, Ulrik Kirkely nem nevezte a találkozóra a norvég klasszis Stine Oftedalt és Ana Gros sem volt a keretben, kapusposzton pedig kimaradt Sandra Toft. Ez azonban nem jelentett problémát számukra, hiszen így is világsztárok közül válogathatta össze kezdőjét a dán mester, kapuban pedig Rinka Duijndam és Silje Solberg garancia volt a minőségre, előbbi az első félidőben a kisvárdai lövések majdnem felét hárította. Az az első pillanattól nem volt kétséges, hogy a két együttes nem egy szintet képvisel, míg a hazaiak könnyedén alakították ki helyzeteiket és könnyű lerohanás gólokkal büntették a Kisvárda hibáit, addig Novak Erinék nehezebben kerültek helyzetbe az egyébként nem túl nagy iramú első félidőben. Ettől függetlenül közel negyedóráig tartották a lépést ellenfelükkel, szép gólokat is lőttek, Bucsi Lili talpról kétszer is túljárt a holland hálóőr eszén, Akijama Nacumi pedig kiszorított helyzetből sem tévesztett célt. Lassan aztán nyílni kezdett az olló a 20. percben Broch találatával kétszer annyinál jártak már a hazaiak ellenfelüknél, a játékrész végéig tízre hízott a különbség a felek között.

Fordulás után tovább nyílt az olló, köszönhető ez többe között annak, is, hogy a Duijndamot váltó Solberg sem adta alább, a kapujára érkező lövések felét védte. A vendégek így a második félidő első negyedórájában mindössze háromszor voltak eredményesek, a folytatásban aztán sűrűbben betaláltak, de ez kevés volt ahhoz, hogy elkerüljék a nagy különbségű vereséget. A Kisvárda ezzel búcsúzott a Magyar Kupától, a Győr pedig a négyesdöntőben folytathatja.

Magyar Kupa, 5. forduló

Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 37–19 (21–11)

Győr, Audi Aréna, néző, v.: Héjja, Kónya.

Győr: Duijndam – Győri-Lukács 5, Rju Un Hi 3/1, Brattset 4, De Paula 6, Nze-Minko 5, Szöllősi-Schatzl. Csere: Silje Solberg (kapus), Haugsted 1, V. Kristiansen 5/1, Blohm 3, Broch 2, Farkas J. 3/1, Kiss D. Edző: Ulrik Kirkely.

Kisvárda: Torda – Akijama 1, Bucsi 5/1, Djatevszka 2, Siska 3, Novak 3, Mérai. Csere: Mátéfi (kapus), Ajano 2, Szabó Lili, Kovalcsik B. 1, Makó 2, Gém. Edző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/1.