Január 8-án, hétfő este az Operaházban rendezték meg az M4 Sport–Az Év Sportolója Gálát, amelyen fény derült arra, hogy a hazai sportújságírók kit választottak meg a 2023-as esztendő legjobbjainak. A férfiaknál Szoboszlai Dominik, a nőknél Érdi Mária, az edzők között Marco Rossi kapta a legtöbb szavazatot. A klasszikus csapatsportágakban labdarúgó-válogatottunk, az egyéni sportágak csapatversenyében pedig a férfi kardcsapatunk diadalmaskodott.

Olivért is kiválasztották

Az év férfi sportolója tehát a magyar válogatott és a Liverpool klasszis labdarúgója Szoboszlai Dominik lett, akinek a díjátadás során a Tiszavasvári Sport Klub U14-es kiválósága, Balogh Olivér is a segítségére volt.

– A Sportegyesületek Országos Szövetségének jóvoltából ezúttal is fiatal, utánpótláskorú sportolók segédkezhettek a díjátadón, s mivel a Tiszavasvári Sport Klub is tagja a szövetségnek, így lehetőségünk volt arra, hogy 2022 után most is pályázzunk – mondta el lapunk megkeresésére Leányvári Attila a TSK elnöke. – Két évvel ezelőtt Balogh Zoránnak volt abban része, hogy Schäfer András díjátadásánál lehet ott, aki a 2021-es év legjobb futballistája lett. Ezúttal Balogh Olivért az U14-es labdarúgó csapatunk kapitányát, gólkirályjelöltünket neveztük, aki mindamellett, hogy nagyszerű sportoló, kiváló tanuló is. Legnagyobb örömünkre ki is választották.

A fiatal sportoló természetesen izgatottan várta a nem mindennapi estét, habár előzetesen nem tudta, hogy melyik kategória díjátadásán segédkezhet.

– Amikor megkaptam a hírt, attól a pillanattól kezdve nagyon vártam ezt a napot – emlékezett vissza Olivér. – Büszke vagyok arra, hogy dr. Schmidt Ádám, Szoboszlai Dominik és Szalai Ádám között állhattam. Örökké emlékezni fogok erre a pillanatra, ami igencsak nagy motivációt ad számomra, hiszen a célom, hogy egy nap én is profi futballista lehessek. Nem adom fel az álmaim, így erőt merítve ebből az élményből is tovább küzdök azért, hogy idővel elkerülhessek egy komoly csapathoz.

A díjátadó már csak azért is volt érdekes, mivel Leányvári Attila elmondása szerint a szervezők próbáltak mindent titokban tartani, így Olivér sem tudhatta, hogy melyik kategóriánál szólítják majd a színpadra.

– Eléggé fárasztó volt ez a nap, hiszen már reggel nyolckor jelenésünk volt a Magyar Állami Operaházban, ahol egészen kora délutánig zajlottak a próbák – folytatta a sportvezető. – Viszont az egész szervezés, a körítés hatalmas élményt nyújtott, nem csak a gyerekeknek, hanem nekünk, sportszakembereknek is. Felemelő érzés látni a meghatottságot a gyerekek arcán, amikor olyan sportolók között állhatnak ország-világ előtt, akik számunkra igazi példaképek. Testközelből találkozni egy akkora sztárral, mint Szoboszlai Dominik, azért nem mindennapi élmény.

Ami pedig az est további részét illeti, az ifjú focista Szalai Ádámmal még beszédbe is tudott elegyedni.

Szalai nagyon közvetlen volt

– Dominikot nem nagyon lehetett megközelíteni, ellenben Szalai Ádám nagyon közvetlen volt – zárta a beszélgetést Olivér. – Megkérdezte, hogy milyen poszton játszom, sok sikert kívánt és hozzátette, hogy reméli, hogy még a sport kapcsán találkozhatunk, sőt a közösségi médiában is visszajelölt.

Balogh Olivér azóta az iskolatársai körében igazi sztárrá avanzsált, nem győzi újra és újra elmesélni a budapesti élményeit, amely idővel talán egy ifjú tehetség kibontakozásában is kulcsszerepet játszhat.