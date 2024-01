A felsőházi rájátszásra hajtó Nyírbátor a Haladást fogadta péntek este az élvonalbeli futsalbajnokság 20. fordulójában. Mindkét oldalon voltak hiányzók, a hazaiaknál az öt sárga lapos Sánta Attilára nem számíthatott a szakmai stáb, mint ahogy a kispadra nem ülhetett le a kispadra a szintén öt sárga lapos Elek Gergő vezetőedző. Az alapszakaszt már megnyerő vasiak a válogatott Dróth Zoltán, Vas Ádám és Gyimesi Máté nélkül érkeztek a találkozóra.

Bátran kezdtek a hazaiak, előbb egy sarokrúgást követően Szabó Steven bombázott a a kapufa tövére, majd Bartha Balázs távoli lövését tolta fölé Homlok Levente. Ennél közelebb Csoma Alpár került a gólszerzéshez, akit Szentes Bíró szabadrúgása talált üresen a kapu előterében, a lövése azonban a kapu fölé szállt. A másik oldalon Knizs a felső lécet találta el közelről, aztán Diniz tesztelte Dobit. Az utolsó öt percre lehozta kapusát a vendégcsapat és öt a négy ellen támadott. Türelmesen járatták a labdát, keresték a megfelelő helyzetet, amelyet meg is találtak, Rutai lövését még védte Dobi, a kipattanót azonban Hajmási közelről a kapuba pofozta. Több gól már nem esett az első félidőben, így vendégelőnnyel vonultak a felek az öltözőbe.

Nagy lendülettel jött ki a Haladás a folytatásra, azonban több ízben is pontatlanul céloztak és a kapufa is segített egy alkalommal a hazaiaknak. Mégis a Nyírbátor szerzett gólt, a középpályán labdát szereztek, egy passzt követően Szabó Steven egalizált. Nagy energiákat mozgósított mindkét alakulat az újabb találatért, ez a vendégeknek sikerült, Diniz passzát Knizs értékesítette, visszavette a vezetést a Haladás. A lefújás előtt két perccel végleg eldőlt a két pont sorsa, Szabó Steven félpályáról hazagurított labdája, Dobi lába alatt csúszott a kapuba.

Futsal NB I., alapszakasz, 20. forduló

Nyírbátor–Haladás 1–3 (0–1)

Nyírbátor, v.: Balla, Deme.

Nyírbátor: Dobi – Szabó, Szentes Bíró, Csorvási, Orosz. Csere: Opre, Tóth M., Bartha, Karácsony, Hadházi. Molnár, Szucsányi, Csoma. Technikai vezető: Tóth Krisztián.

Haladás: Homlok – Luiggi, Knizs, Diniz, Sipos. Csere: Alasztics, Győrfi, Kovács, Hajmási, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gól: Szabó, illetve Hajmási, Knizs, Szabó (öngól).