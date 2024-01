Világversenyekkel kezdődik az új év, mivel a napokban már el is rajtolt a férfi és a női vízilabda Európa-bajnokság. Az olimpiai kvóta a cél a hölgyeknek, a férfiakra a párizsi indulási jog birtokában más kihívások várnak a januári Eb-n és a februári vb-n. A férfi válogatottal a háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitány, Kemény Dénes szerint a hölgyek kötelező feladat előtt állnak majd, az uraknak elsősorban a tapasztalatszerzés lehet a céljuk a kontinensviadalon.

Történelmi év vette kezdetét 2024-ben a vízilabdázók számára, a sportágban ugyanis korábban soha nem fordult még elő, hogy egy esztendőn belül Európa-bajnokságot, világbajnokságot és olimpiát is rendezzenek. A férfiak Horvátországban, Zágrábban és Dubrovnikban, a hölgyek pedig a hollandiai Eindhovenben versengenek az érmekért. Magyar szemszögből elsősorban a női tornán van a hangsúly, mivel a férfiak a tavalyi vb-győzelemmel már biztosították a részvételüket az olimpián. A magyar női válogatottnak az első osztály A csoportjában Görögország, Hollandia és Horvátország lesz a három ellenfele, az első kettő jut egyenesen a legjobb nyolc közé.

Kötelező feladat előtt a női pólósaink

A Mihók Attila, Cseh Sándor szövetségi kapitányi páros irányításával első nagy tornáján vesz részt a csapat, s csak akkor jut ki már az Eb-ről az olimpiára, ha csak a tavalyi világbajnokság első két helyezettje, az így már a biztos párizsi résztvevő Hollandia és Spanyolország kerül elé. A magyar csapat nem végezhet hátrébb a harmadik helynél, de úgy is alakulhat a torna, hogy győznie kell majd - olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitánya, Kemény Dénes szerint három erős csapat pályázik a három, még kiadó olimpiai helyre. A Magyar Vízilabda Szövetség korábbi elnöke ha már az Eb-n megszerezzük a kvótát, akkor egyszerűbb lesz a helyzetünk a világbajnokságon – írta meg a Mandiner. „A magyaroknak ez kicsit olyan lesz, mint műkorcsolyában a kötelező kűr, menetből ki kell pipálni” – nyilatkozta Kemény Dénes. Az 1988-as szöuli olimpiai ötödik helyezett Keszthelyi Tibor, a világ egyik legjobb pólósának, Keszthelyi Ritának édesapja szerint Hollandia és Görögország tudása azonos a mienkével, így a magyar csapatnak nehéz dolga lesz a tornán – olvasható a Ripost oldalán. „A rendező hollandok szerintem az Európa-bajnokság favoritjai. A horvátok még messze vannak férfi válogatottjuk tudásától, a görögöké pedig egy olyan gárda, amelyik ellen senki sem mehet biztosra” – mondta el Keszthelyi Tibor a magyar női pólósok ellenfeleiről. Növelheti az esélyeinket,hogy Tibor leánya, Keszthelyi Rita ismét vezéregyénisége lehet női csapatunknak.

Sokan bizonyíthatnak, hogy készen állnak az olimpiára

A horvátországi tornán a magyar férfi vízilabda-válogatott mindenféle nyomás nélkül játszhat majd, mivel a fukuokai világbajnokság megnyerése után már biztos a helye a párizsi ötkarikás játékok mezőnyében – írta meg a Mandiner. Az első nap a görögökkel csatázik, utána a grúzokkal csap össze, míg az utolsó csoportmeccsen az olasz válogatottal játszik a magyar csapat. A csoport első két helyezettje jut majd tovább a negyeddöntőbe, a második kettő a nyolcaddöntőben folytatja. A szövetségi kapitány, Varga Zsolt előzetesen nem tűzött ki helyezésben elérendő célt, inkább azt méri fel, hogy a tehetséges fiatalok közül kivel számolhat a jövőben, akár már a párizsi olimpián – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Kemény Dénes szerint is egy kísérleti csapat utazott Horvátországba, ahol elsősorban a tapasztalatszerzés a cél. „A játékosokra elsősorban egyénileg vár feladat, hogy megragadják az alkalmat, és hosszabb távon is helyet követeljenek maguknak a válogatottban. Most az Eb-n, és a katari vb-n is az a fontos, hogy ne égjünk le, mert az elbizonytalaníthatja a csapatot és erősítheti az ellenfeleket” – fejtette ki a korábbi szövetségi kapitány. A férfiak szövetségi kapitánya, Varga Zsolt a tizenöt fukuokai világbajnokból csak hatot (Molnár Erik, Fekete Gergő, Nagy Ádám, Pohl Zoltán, Vigvári Vendel és Vigvári Vince) nevezett az Eb-csapatba, a sok fiatal között azért lesz egy rutinos harcos is: Hárai Balázs hosszú sérülése után vesz részt ismét nagy tornán a válogatottal.