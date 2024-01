A négynapos dunántúli túra első állomásaként a Mosonmagyaróvár vendége volt pénteken a Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata a K&H női liga 13. fordulójában. A Lajta partiak honlapja arról tudósított a találkozó előtt, hogy a csapaton végigsöpört egy betegséghullám, ennek ellenére Gyurka János az összes játékost nevezte a találkozóra. Azt persze nem lehetett tudni, hogy milyen állapotban vannak, a hírek mindenesetre arról szóltak, hogy keveset, vagy alig edzettek a héten Udvardi Lauráék. A vendégek hiányos kerettel érkeztek, a régóta maródi Sápi Gréta és Karnik Szabina mellett betegség miatt hiányzott a válogatott balátlövő, Juhász Gréta is.

Az előzmények ellenére lendületes támadásokkal és kemény védekezéssel kezdte a találkozót a Mosonmagyaróvár, két gyors góllal jelezték, hogy győzelemmel szeretnék megörvendeztetni szurkolóikat. Az első kisvárdai gólra öt percet kellett várni, akkor Kovalcsik Bianka vette be Hadfi kapuját, aztán az ő góljával vezettek először a vendégek. Sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, sokszor elkapkodva, pontatlanul fejezték be támadásaikat Novak Erinék, naggyá téve ezzel a hazaiak hálóőrét, Tóth Gabrielláék is sokat hibáztak elöl, így nem alakult ki nagy különbség a felek között. A frissen beállt Varga Emília növelte először kettőre Gyurka János csapatának előnyét, állandósult ez a különbség a felek között. A játékrész hajrája azonban annak ellenére, hogy Kovalcsi Bianka üreskapus gólt lőtt, a hazaiaké volt. Tóth Eszter a szünet előtt öt másodperccel alakította ki az addig legnagyobb különbséget, ötgólos hazai vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után próbált zárkózni a Kisvárda, Bucsi, majd Mérai kétszer háromra faragta a differenciát, ezekre azonban mindig volt mosonmagyaróvári válasz. Tíz perc telt el a játékrészből, amikor Józsa Krisztián úgy érezhette, hogy lehet még keresnivalójuk emberelőnyben időt kért. A rövid pauzát követően Szabó Lili betalált, már csak kettővel vezettek a hazaiak, élt a Kisvárda reménye. Tóth Gabriella, Albek, majd Stranigg percek alatt lehűtötte a kedélyeket, utóbbi büntetőből visszaállította a félidei különbséget. A végjátékban mindkét gárda sokat hibázott, technikai hibát vétett, lövéseket rontott, a végeredményt Varga Emília állította be.

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE 34–27 (18–13)

Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 900 néző, v.: Hargitai, Markó.

Mosonmagyaróvár: Hadfi – Udvardi 1, Albek 4, Pásztor N. 5, Tóth G. 4, Tóth E. 4/1, Stranigg 5/3. Csere: Lancz 2, Tóth N. 2, Ivancok 1, Varga 3, Schatzl 1, Sztankovics, Faragó 1. Edző: Gyurka János.

Kisvárda: Mátéfi – Gém 1, Kovalcsik B. 4, Djatevszka, Siska 5, Novak 3, Mérai 5. Csere: Torda (kapus), Ajano 1, Bucsi 2/2, Szabó Lili 5, Akijama, Makó 1. Edző: Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása: 4. perc: 2-0, 6.p.: 2-3, 13.p.: 6-6, 20.p.: 10-10, 23.p.: 13-10, 30.p.: 18-13, 34.p.: 20-17, 43.p.: 26-21, 54.p.: 31-24, 60.p.: 34-27

Kiállítások: 8, illetve 14 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 3/2.

Mestermérleg

Gyurka János: – Szeretném megköszönni a lányoknak ezt a hozzáállást, ezt az önfeláldozó játékot. Ehhez a győzelemhez nagyon kellett az orvosi stáb rendkívül magas szintű munkája, az ő érdemük, hogy sikerült ilyen szintre hozni a játékosokat. Érezhető volt, hogy kerestük önmagunkat, hiszen sok labdát ajándékoztunk el, ez nem jellemző ránk. A csapat ma is nagyon egységes volt, és bár akadtak nehezebb pillanataink, végül győzelemmel tudtuk zárni ezt a mindenkit nagyon megviselő hetet. Nehéz, heti két mérkőzést hozó időszak kezdődött el a számunkra, ahol a legjobb tudásunk szerint igyekszünk helytállni.

Józsa Krisztián: – Juhász Gréta hiánya ma is érződött a játékunkon. Tudtuk, hogy csak akkor lehet esélyünk szoros mérkőzést játszani, ha védekezésben és támadásban is extrát nyújtunk, ez sajnos nem sikerült. Voltak jobb teljesítmények a csapaton belül, és a 27 lőtt góllal is elégedett lehetek.