Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokság, szlovák regionális verseny, utánpótlás viadalok. Az elmúlt években számos versenynek adott otthont a nyíregyházi Atlétikai Centrum. A létesítményben az ország legjobb atlétái mérik össze majd tudásukat idén is a bajnokságon, de számos más sportágnak is otthont ad a komplexum. Itt edzenek a tollaslabdázók, a cselgáncsozók és a vívók is, de röplabda edzést is tarthatnak az Atlétikai Centrumban. A napokban a vívóterembe is új eszközök érkeztek. A komplexum a külföldiek körében is népszerű.

Minden feltétel adott

– A következő hetekben hét országból jönnek atléták, akik már lekötöttek időpontokat május végéig. Ez 1300 vendégéjszakát jelent, ezért is jó, hogy építettünk egy 48 ágyas szállodai részt is, mert ez az edzőtáborozáshoz elengedhetetlen. De rangos versenyek is lesznek, évekig csak Budapesten rendezték a fedettpályás bajnokságot, Nyíregyháza volt az első vidéki helyszín, és idén is mi leszünk a házigazdák. De számos szabadidős rendezvénynek is otthona volt az Atlétikai Centrum, a Mikulás futás vagy a Szépkorúak sporttalálkozója is itt volt, a futókört és a kondiparkot pedig folyamatosan használják a városlakók – mondta el a létesítmény bejárásakor Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

A modern körülmények és a versenyek jó hatással voltak az utánpótlásra is. Érezhetően több gyerek kezdett el rendszeresen atlétikai edzésekre járni, az Atlétikai Centrumnak pedig külföldön is jó híre van. Tavaly volt olyan amerikai atléta, aki itt edzett a vb előtt, később pedig világbajnok lett Budapesten.

Az Atlétikai Centrum nagy előnye, hogy minden egy helyen található. Jelenleg is több egyesület edzőtáborozik itt. A gödöllőiek rendszeresen járnak Nyíregyházára, és itt készül a világbajnoki résztvevő miskolci atléta, Tóth Anna is.

– Az elmúlt két fedettpályás szezonra itt készültünk. Nagyon szeretek itt lenni, többször egyéni csúcsot döntöttem ezen a pályán. Minden adott ahhoz, hogy maximálisan felkészülhessünk. Tavaly egy sikeres évem volt, ezt szeretném idén megismételni – vélekedett Tóth Anna, a DVTK atlétája.

A pályák és a konditerem mellett a létesítményben szállodai szobák is találhatók, és az étkezés is megoldható, azaz a sportolóknak csak az edzésekre kell koncentrálniuk.