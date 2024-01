Közel négy hónap után győzött újra a Kisvárda Master Good SE, Józsa Krisztián együttese szombaton hazai pályán a Békéscsabát múlta felül (25-21).

– Előzetesen arra készültünk, hogy minél jobban semlegesíteni tudjuk Marija Lanistanint, valamint Mayer Szabinát és az ő páros kapcsolatait. Tudtuk, hogy ez lehet a döntő a mérkőzésen. Továbbá azt beszéltük meg, hogy az eredményes védekezésekből próbálunk rendezetlen védelem ellen könnyű gólokat dobni – avatott be a haditervbe Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Ezért a múlt héten különösen nagy hangsúlyt fektettünk a védekezés gyakorlására. Céljaink eléréséhez ez egy kötelező győzelem volt számunkra, tisztában volt mindenki a találkozó súlyával. A fokozott fókusz látszott is a csapaton közel negyvenöt percig, akkor azonban elkövettünk két könnyelmű hibát, amelyből ellenfelünk megkezdte a zárkózást. Ez pedig kizökkentett bennünket és elbizonytalanodtunk. Onnantól lehetett érezni a lányokon, hogy nyomja őket a teher. Véleményem szerint azonban addigra eldöntöttük a két pont sorsát, hátul egy remek védekezéssel jelentős előnyt dolgoztunk, így nem éreztem veszélybe a győzelmünket.

Negyedóráig szoros volt a mérkőzés, Marija Lanistanin kiesésével azonban egy új mérkőzés kezdődött, a Békéscsabát annyira megzavarta legjobbjuk kiesése, hogy a játékrész végéig már csak kétszer voltak eredményesek. Ezt jól használta ki a hazai csapat és félidőre ötgólos előnyt épített magának.

– Megvolt a tervünk az ő semlegesítésére, de a helyette pályára lépők ellen is tudtuk, hogy mit kell tennünk. Sajnáljuk a sérülését, nekünk azonban csak magunkkal kell foglalkoznunk. Csapatom mentális erejét mutatja, hogy remekül tudott alkalmazkodni a hirtelen jött új helyzethez – reagált a felvetésre Józsa Krisztián.

A Kisvárda a szeptemberi NEKA elleni sikert követően zsinórban hét bajnoki mérkőzést vívott meg nyeretlenül. Ez a győzelem nagy lökést adhat a folytatásra Kovalcsik Biankáéknak.

– Ez a csapat rengeteget dolgozik azért, hogy napról napra, hétről hétre egyre jobb legyen. Tudtuk, hogy ennek a munkának meglesz az eredménye és ez volt az a mérkőzés, amelyen a 45. percig minden összeállt, amit megbeszéltünk, amiért dolgoztunk. Ha ezt a minőséget ki tudnánk tolni hatva percig, a topcsapatokon kívül bárkit meg tudnánk szorongatni.

Józsa Krisztián az egész csapat teljesítményét dicsérte, kiemelte, hogy soha nem foglalkoznak azzal, ha valaki beteg, vagy sérült, mert a megoldandó feladat lebeg a szemük előtt és mindig van, aki a kieső helyére tud lépni. Megemlítette azonban, hogy Gém Léna extra teljesítményt nyújtott, Siska Pálma és Mihara Ajano is jól játszott, elégedett volt Novak Erin védekező munkájával, valamint Ivana Djatevszka és Kovalcsik Bianka is jól szállt be, Mátéfi Dalma pedig védéseivel nagy stabilitást adott a csapatnak.

A Józsa Krisztián által kiemelt Gém Léna a mezőny legeredményesebbjeként nyolc kísérletéből hatot gólra váltott. A mérkőzést végig játszó jobbszélső így látta a mérkőzést.

– Védekezésünk végig rendben volt és Mátéfi Dalma is remekül védett. Helyzeteinket főleg az első félidőben jól kihasználtuk, a második félidőben akadtak gondjaink a gólszerzéssel, ezt a hiányosságunkat azonban védekezésünkkel kompenzáltuk. Örülök a megszerzett két pontnak.

A Kisvárda Master Good SE pénteken a Mosonmagyaróvár vendégeként folytatja bajnoki szereplést.

A bajnokság állása