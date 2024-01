Rövid időn belül már harmadszor csapott össze a Farum-Nyíregyháza és a DVTK-Ongropack, ezúttal a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján. Mint ismert, a párharc első mérkőzését nagyon simán, szettveszteség nélkül nyerte a szabolcsi gárda, és az előzetes várakozások alapján erre volt kilátás ezúttal is.

Magabiztosan kezdett a hazai csapat, a felek közötti tudásbeli különbség igen hamar kiütközött, a Fatum mind a támadásokat, mind pedig a védőmunkát tekintve a riválisa felé nőtt, így egy percig sem volt kérdéses, hogy melyik alakulat nyeri a szettet. A DVTK nagyot küzdött ugyan, de ez csak ahhoz volt elegendő, hogy a játékrész végére elérjék a tíz szerzett pontot, miközben a vendéglátó már az első szettlabdáját értékesítette.

A második játszmában sem változott a játék képe, a Nyíregyháza nagyon hamar ráerőltette az akaratát az ellenfelére, bombaerős nyitások és látványos támadások jellemezték a játékrész elejét, ellenben ezúttal jóval kitartóbb volt a vendég sor. Ennek kapcsán kissé szorosabbá vált ez a felvonás, amelyben azért a Fatum végig tartotta az öt-hat pontos fórját. A szett végéhez közeledve Adrian Chylinski már a bajnokságban kevesebb szerepet kapó játékosainak is lehetőséget adott – Földi Boglárka például rögtön egy ásszal mutatkozott be. Ebben a felvonásban a második játszmalabdát ütötték be Tóth Fruzsináék, amellyel eldőlt a továbbjutás kérdése is.

A harmadik szettben a Diósgyőr szerezte az első pontot, ám a vendégek öröme nem tartott túl sokáig, mivel 2:1-re már a Fatum vezetett. Ellenben a meccs ezen szakaszában kissé kiengedtek a hazaiak, így öt pontnál már ismét a DVTK-nál volt az előny – 6:8-nál pedig ki is kérte az idejét Chylinski mester. A játékmegszakítás jót tett, hiszen a hamar magukra találtak Lászlop Alexandráék, Nina Kocics mind védekezésben, mind pedig támadásban erőre kapott, így visszavette az irányítást a Nyíregyháza. A mérkőzés legszorosabb szettjének végén két mérkőzéslabdát ugyan hárítani tudott a vendég csapat, ám a harmadik lehetőséget már kihasználta a Fatum, a fiatal Földi Boglárka pontja zárta le az összecsapást.

Röplabda: Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

Fatum-Nyíregyháza–DVTK-Ongropack 3:0 (10, 17, 20)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Árpás, Varjasi.

Nyíregyháza: Galvao 1, Antivero 13, Lászlop 10, Kocics 15, Szabó 6, Carabali 12. Csere: Tóth F., Farkas (liberók), Földi 2, Tolnai, Ruffin-Martinez. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

DVTK: Egri 13, Proszvirina 6, Einarsdóttir, Skorics 11, Horváth, Hegyi. Csere: Kundrák (liberó), Kalmár 1. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma, (18 perc): 8:3, 16:6, 21:9, 24:9. 2. játszma (22 perc): 8:3, 16:9, 21:14, 24:17. 3. játszma (23 perc): 6:8, 16:11, 21:14, 24:20.